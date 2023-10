DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STROMPREIS - Die meisten Haushalte werden von der Verlängerung der Gaspreisbremse bis März 2024 nicht profitieren, sofern die Mehrwertsteuer zum Jahreswechsel wieder von 7 auf 19 Prozent erhöht wird. Unterm Strich verteuert sich Gas sogar geringfügig um 18 Euro im Jahr - also um 0,8 Prozent, wie eine Analyse des Vergleichsportals Verivox ergibt, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Durch die geplante Verlängerung der Gaspreisbremse bis Ende März 2024 würden die durchschnittlichen Gaskosten für einen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden von 2.497 Euro auf 2.460 Euro sinken. Das würde eine Entlastung von 38 Euro - oder 1,5 Prozent bedeuten. Durch die gleichzeitige Anpassung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent steigen die jährlichen Kosten jedoch auf 2.516 Euro an - also um 18 Euro (0,8 Prozent), so Verivox. (Funke Mediengruppe)

ASYL - Die unionsgeführten Länder fordern in einem Beschlussentwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz mehr Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern, die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer und ein Bundesgesetz zur Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge. Es bedürfe einer Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer nicht nur um die Republik Moldau und Georgien, "sondern insbesondere auch um Armenien und Indien und ebenso um die Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien unter Berücksichtigung der Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes", heißt es in dem Papier, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. "Der Bund wird gebeten, hierzu kurzfristig eine entsprechende Prüfung zu veranlassen und anschließend einen Gesetzentwurf vorzulegen." (RND)

