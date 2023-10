DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DHL - Die DHL Group ist nicht bereit, das umstrittene Postgeschäft in Deutschland quer zu finanzieren. "Wir dürfen nicht erwarten, dass wir das Briefgeschäft in Deutschland aus unseren Gewinnen aus dem Ausland finanzieren", sagte der neue Vorstandsvorsitzende Tobias Meyer. "Wir werden nicht subventionieren. Das ist auch unseren Aktionären nicht zumutbar." Beim neuen Postgesetz drängt der Manager auf Klarheit. "Wenn wir es nach 25 Jahren nicht hinbekommen, ein neues Postgesetz zu machen, fragt man sich, was bei größeren Fragen geschieht. Wir müssen irgendwann zu Potte kommen." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

DEUTSCHE TELEKOM - Telekom-Chef Tim Höttges sieht eine Assymetrie im Vergleich zu den großen US-Tech-Konzernen. "Jeden Euro, den wir verdienen, müssen wir in den Netzausbau investieren, die Deutsche Telekom alleine 21 Milliarden Euro dieses Jahr", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Wir haben gar nicht die Chance, so große Innovationsfelder langfristig mit Verlusten zu besetzen, wie das diese großen Internetgiganten machen können Da ist eine Asymmetrie entstanden, die uns auch ein Stück weit europäische Souveränität kostet." Er wiederholte, dass sich die Unternehmen, die die Netze heute nutzen, die Kapazitätserweiterung unterstützen. (FAZ)

HENKEL - Der Persil- und Pril-Hersteller Henkel will erneut Preiserhöhungen im Handel durchsetzen. "Selektiv" werde es weitere Anpassungen geben, kündigte Vorstandschef Carsten Knobel im Handelsblatt-Interview an. Forderungen von Händlern und Verbraucherschützern, Preise kurzfristig wieder zu senken, wies er zurück. "Die Produkte mit den neuen Preisen sind ja erst gerade ins Regal gekommen, obwohl wir höhere Kosten schon seit längerem verkraften mussten. Da können wir kurze Zeit später nicht schon wieder die Preise senken." Henkel habe weiterhin "deutlich steigende Ausgaben". (Handelsblatt)

APELONA - Die aus dem Bilfinger-Konzern hervorgegangene Gebäudemanagementfirma Apleona bereitet sich auf einen Verkauf vor. Private Equity-Eigentümer PAI steht kurz davor, Bank of America als Berater für den Verkauf seines Mehrheitsanteils zu mandatieren, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Der Verkaufsprozess soll im ersten Halbjahr 2024 starten, bei einem Deal könnte Apleona mit rund 4 Milliarden Euro bewertet werden. PAI und Bank of America lehnten Stellungnahmen ab. (Handelsblatt)

TESLA - Seit Jahren verspricht Tesla-Chef Elon Musk vollständig autonom fahrende Autos. Unfälle wecken Zweifel an diesen Ankündigungen. Die Anwälte der Kanzlei Labaton Sucharow sind überzeugt, dass Musk mithilfe seiner Versprechungen den Markt getäuscht habe. Daher haben sie jüngst die erste entsprechende Sammelklage eingereicht, wie das Handelsblatt erfuhr. Bisher war über diese Klage nichts bekannt. Die Kanzlei vertritt zwei Pensionsfonds des Oakland County, Michigan, die in Tesla investiert hatten. (Handelsblatt)

PARTEC - Der seit Juli 2023 börsennotierte Münchner Supercomputer-Architekt Partec will mit Europas schnellstem Superrechner "Jupiter" nicht nur technologisch, sondern auch beim Umsatz in neue Dimensionen vorstoßen. Jupiter soll der weltweit erste Supercomputer sein, an den Quantenrechner angeschlossen werden können. "Unser Ziel ist es, in zwölf Monaten einen leistungsfähigen und fehlerresistenten Quantencomputer vorzustellen", sagte Partec-Chef und Großaktionär Bernhard Frohwitter dem Anlegermagazin Börse Online. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 soll sich der Partec-Umsatz auch dank Jupiter von zuletzt 36 Millionen Euro (2022) auf bis zu 180 Millionen Euro nahezu verfünffachen und 2025 die 600-Millionen-Euro-Schwelle erreichen. Dabei strebt Frohwitter eine operative Marge (EBIT) von 42,6 (2023: 12,9) Prozent an. (Börse Online)

