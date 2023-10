© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Die Aktie des Datenspezialisten Palantir konnte sich seit Jahresanfang mehr als verdreifachen. Nun nimmt die Bedeutung ihrer Datenanalysesoftware durch zunehmende Konflikte weiter zu.Eine Kursverdreifachung legte die Palantir-Aktie bereits seit Jahresbeginn aufs Börsenparkett. Nach einer kurzen Korrektur eilt der Titel unter hohem Volumen nun erneut in Richtung des Jahreshochs bei 20,24 US-Dollar, was charttechnisch ein weiteres Kaufsignal zumindest in die Regionen zwischen 27 US-Dollar und 28 US-Dollar generieren dürfte. Trotz einer ambitionierten Bewertung und verhaltenen Analystenstimmen - HSBC vergab in ihrer aktuellen Studie ein "Hold"-Rating mit einem Kursziel von 16,00 USD - eilt der …