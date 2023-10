Jakob Ems (Gurupress.de) - Plug Power hat sich in der jüngsten Vergangenheit als eines der meistdiskutierten Unternehmen im Bereich der grünen Energie etabliert. Mit einem Schlusskurs von 7,54 USD am Mittwoch verzeichnete die Plug Power-Aktie seit Montag einen beeindruckenden Zuwachs von 13,6 %. Trotz dieser positiven Entwicklung in der Wochenmitte zeigt das Monatszwischenergebnis einen leichten Rückgang von -0,40 %. Schlusskurs am ...

