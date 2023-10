Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Mittwoch am Ende den Durchbruch nach oben nicht mehr fortsetzen können. Am Tag zuvor war die Aktie um mehr als 7 % durchgebrochen. Analysten und vor allem Investoren werden gehofft haben, dass die Aktie endlich trittsicherer wird. Dies passiert mit -2 % am Mittwoch ersichtlich nicht. Mit anderen Worten: Es gibt keine neuen Meldungen, womit die Aktie unverändert den Spekulationen am Markt und nichts ...

