Die aktuell längste Serie: SMA Solar mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 19.03%) - die längste Serie dieses Jahr: Uniqa 14 Tage (Performance: 7.77%). Tagesgewinner war am Mittwoch Amgen mit 4,55% auf 283,60 (215% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,84% - es war der 2. Tagessieg 2023, Rang 31 im dad.at trending) vor GFT Technologies mit 3,85% auf 28,06 (129% Vol.; 1W 7,76%) und Ambarella mit 2,70% auf 51,64 (0% Vol.; 1W 4,98%). Die Tagesverlierer: Fresenius mit -7,84% auf 25,51 (573% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,73%), GoPro mit -3,36% auf 2,88 (52% Vol.; 1W -4,32%), HelloFresh mit -2,18% auf 26,42 (104% Vol.; 1W -4,24%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (54547,42 Mio.), Apple (17099,37) und Meta ...

