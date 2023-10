Dieses Jahr gibt es so viel Photovoltaikleistung wie noch nie in Deutschland - das Allzeithoch von 2012 ist pulverisiert. Aber wieso? Dezentrale Sonnenkraft wird in unsicheren Zeiten immer wichtiger. Der Wunsch nach Energie unabhängig von Politik und Versorgern lässt einen regelrechten Balkon-Boom für private Photovoltaikanlagen wachsen.Und von diesem Hype profitiert nun auch die aktuelle Neuempfehlung der AKTIONÄR-Redaktion. Der Solar-Player liefert zwar keine privaten Anlagen, sorgt aber für größere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...