An der Börse notiert die Aktie der Bank of China gegenwärtig etwas fester. Die Aktie notiert derzeit bei 0,34 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der Bank of China: Das Papier weist aktuell eine Verteuerung von 2,69 Prozent auf. Gegenüber dem Schlusskurs von gestern gewann das Wertpapier 1 Cent hinzu.

