Bad Sachsa (ots) -Der Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule ist für Schülerinnen und Schüler mit großen Veränderungen verbunden. Ein neues Schulgelände, neue Mitschülerinnen, Mitschüler und Lehrkräfte, mehr Fächer, ein anderer Schulweg, die Fahrt mit Schulbus oder öffentlichen Verkehrsmitteln sind Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Das gelingt umso besser, je mehr die neue Schule die Fünftklässler aktiv in der Eingewöhnungsphase unterstützt.Das Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa (http://www.internats-gymnasium.de/) begleitet den Schulstart mit einer Einführungswoche. Vielfältige Projekte und Aktivitäten legen den Grundstein für das Schulleben in den nächsten Jahren. Schulgemeinschaft und Zusammenhalt sind zentrale Bestandteile des Schulkonzeptes. Daher ist es Schulleitung und Kollegium besonders wichtig, diese Elemente von Beginn an erlebbar zu machen. Auch dienen die ersten Tage dazu, das Schulgelände spielerisch zu erkunden und die Abläufe kennenzulernen.Andere Projekte in der Einführungswoche haben die Gefahrenprävention zum Ziel. In Kooperation mit dem Polizeikommissariat Bad Lauterberg werden die Fünftklässler in der Nutzung von Handys und digitalen Kommunikationsplattformen geschult. Ein weiterer Präventionsaspekt betrifft das Verhalten im Straßenverkehr. Gemeinsam zeigen Polizei, Technisches Hilfswerk und Arbeiter-Samariter-Bund Gefahren und Hindernisse im öffentlichen Straßenverkehr auf und üben richtiges Verhalten nachhaltig ein.Derart im "Päda", wie das Internatsgymnasium (https://www.internats-gymnasium.de/) liebevoll genannt wird, willkommen geheißen, fällt der Start in den Schulalltag leicht. Bis zu 45 Internatsschülerinnen und -schüler sowie etwa 360 externe Schülerinnen und Schüler werden nach dem aktuellen Stand der Pädagogik und mit moderner Technik unterrichtet. Als Basis für das digitale Lernen stehen den Schüler*innen und den Lehrkräften eigene iPads zur Verfügung. Diese werden durch interaktive Tafeln in sämtlichen Unterrichtsräumen ergänzt. Über die Lernanwendung mit Digital Devices hinaus bietet das Pädagogium die Möglichkeit, den europäischen Computerführerschein ECDL, ein internationales Zertifizierungsprogramm zu Kenntnissen und Fertigkeiten der wichtigsten Computeranwendungen, zu erwerben."Es ist für uns selbstverständlich, dass wir die Kinder und Jugendlichen auf ihrem schulischen Weg durch vielfältige Maßnahmen begleiten und ihnen zusätzliche Qualifikationen ermöglichen, jedoch auch das eigenverantwortliche Handeln jedes Einzelnen fordern", erläutert Schulleiter Torsten Schwark. So ist für das Pädagogium über das Curriculum des Landes Niedersachsen hinaus ein breites kulturelles, musikalisches und sportliches Angebot kennzeichnend.Der Schülersportclub (SSC) Pädagogium Bad Sachsa e. V. bietet jungen Menschen in der Region in den Sparten Basketball, Judo und Eissport/Eiskunstlauf eine sportliche Heimat. Im Judo stellt sich die Internatsschule der Herausforderung "Jugend trainiert für Olympia".Musik ist am Pädagogium mehr als ein Unterrichtsfach. Gerne angenommen werden die Arbeitsgemeinschaften: Die beiden Schulchöre und die Bigband sind fester Bestandteil des Musiklebens der Region. Die alle drei Jahre stattfindende Musicalproduktion ist jeweils der Höhepunkt im musikalischen Geschehen.Als international orientierte Schule fördert das Internatsgymnasium den Erwerb mehrerer Fremdsprachen und Zertifikate. Schülerinnen und Schüler können sich auf das Cambridge Certificate vorbereiten. Ebenfalls kann das "Diplôme d'Etudes en Langue Française" (DELF) kann direkt am Pädagogium erworben werden.Als staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft (Ersatzschule) unterliegt das Pädagogium Bad Sachsa den Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes. Es führt die Klassenstufen 5 - 13 und kann alle schulischen Abschlüsse, die im Niedersächsischen Schulgesetz vorgesehen sind, - Erweiterter Sekundarabschluss I, schulischer Teil der Fachhochschulreife sowie Abitur - erteilen. Im Gegensatz zu vielen anderen Schulen in Niedersachsen kann der Unterricht in vollem Umfang, ohne Reduzierung oder Ausfällen stattfinden.Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.internats-gymnasium.de/Pressekontakt:Pädagogium Bad SachsaOstertal 1-537441 Bad SachsaTelefon: +49 05523-3001-20E-Mail: torsten.schwark@internats-gymnasium.dewww.internats-gymnasium.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Pädagogium Bad Sachsa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164135/5623946