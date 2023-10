Gleich drei Neuerwerbungen tätigte Investmentlegende Warren Buffet im zweiten Quartal 2023. So umfasste das Portfolio von Berkshire Hathaway zum Stichtag 30.06.2023 neuerdings Beteiligungen an den drei Hausbauern D.R. Horton (WKN: 884312), NVR und Lennar. Dabei sticht insbesondere die Beteiligung an D.R. Horton heraus. Denn von den insgesamt rund 800 Mio. US-Dollar, die in die drei neuen Investments flossen, nahm das Unternehmen aus Texas mit einem Wert von 720 Mio. US-Dollar den Löwenanteil ein. ...

