Kontron America will sich mit der US-Firma Bsquare Corporation zusemmenschließen und wird ein Übernahmeangebot für alle ausständigen Aktien von Bsquare zu einem Kaufpreis von 1,90 USD pro Stammaktie legen. Die Transaktion hat einen Wert von rund 38 Mio. USD, teilt Kontron mit. Kontron-CEO Hannes Niederhauser: "Die Übernahme von Bsquare ist ein wichtiger Schritt, um unsere Softwareentwicklung, den Vertrieb und die Integration unseres Unternehmens in Nordamerika voranzubringen. Insbesondere erwarten wir starke Synergien durch das Cross-Selling mit unserer Tochtergesellschaft in San Diego. Das Bsquare SquareOne Produkt ist eine erstklassige Ergänzung zu unserem susietec® -Softwareportfolio." Bsquare hat laut Website 2022 Umsätze in ...

