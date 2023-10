Jean-Michel Jarre und The Offspring werden Headliner des Starmus Festivals in Bratislava, Slowakei, vom 12. bis 17. Mai 2024

Tony Hadley wird als Special Guest auftreten

Neue Keynote-Speaker sind hinzugekommen, darunter Chris Hadfield, Robin Ince, Gary Marcus, Neil Lawrence, Philip Torr, Roeland Nusselder, Svitlana Krakovska und Dr. Sylvia Earle

Jean-Michel Jarre und The Offspring werden bei der siebten Ausgabe des Starmus Festivals, das sich mit der Zukunft unseres Heimatplaneten beschäftigt, als Headliner auftreten. Außerdem mit dabei ist Tony Hadley, der ehemalige Leadsänger der britischen Pop-Ikone Spandau Ballet aus den 80er Jahren. Das von Garik Israelian und dem Queen-Gitarristen Sir Brian May ins Leben gerufene Festival für Wissenschaftskommunikation wird dank einer Partnerschaft mit dem Cybersecurity-Riesen ESET vom 12. bis 17. Mai 2024 in Bratislava, Slowakei, einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht.

From left to right David Eicher, Michel Mayor, Garik Israelian, Jean-Michel Jarre, Richard Marko, Todd D. Miller (Photo: ESET Starmus Festival)

Die Veranstaltung wartet mit einem außergewöhnlichen Programm mit Weltklasse-Rednern, Diskussionen und musikalischen Beiträgen auf. Die Festivalbesucher haben die Möglichkeit, sich im Laufe der mehrtägigen Veranstaltung zahlreiche Vorträge zu verschiedenen Themen wie Astrophysik, Weltraumwissenschaft, Informatik, Neurowissenschaften, Mikrobiologie und Biochemie sowie ökologische und geopolitische Krisen oder Ethik in der künstlichen Intelligenz anzuhören.

Neue Keynote-Speaker angekündigt

Der Astronaut und Ingenieur Chris Hadfield; der Wissenschaftler und Vordenker im Bereich KI Gary Marcus; der Cambridge DeepMind Professor für Maschinelles Lernen Neil Lawrence; der SLAM Oxford Professor Philip Torr; der Informatiker, Mitbegründer und CEO von Plumerai Roeland Nusselderder beliebte britische, multitalentierte Comedian, Rundfunksprecher und AutorRobin Ince; die ukrainische Klimaforscherin Svitlana Krakovska und die legendäre Meeresforscherin und Vorsitzende der Mission Blue/Sylvia Earle Alliance Dr. Sylvia Earle sind die neuesten Talente, die auf der einzigartigen Rednerliste von Starmus VII zu finden sind (die vollständige Liste finden Sie hier).

Ein hochkarätiger Dozent für die School of Astrophotography

Die Astrophotography School, die vom ehemaligen Senior Editor des Astronomy Magazine Michael E. Bakich organisiert wird, ist eine traditionelle Nebenveranstaltung des Starmus Festivals. Sie wird von drei der besten Astrofotografen der Welt geleitet: Damian A. Peach, Chris Schur und Martin Ratcliffe, die Veranstaltung 2024 bietet Astrofotografie-Enthusiasten eine einzigartige Gelegenheit, Himmelsobjekte zu fotografieren und ein einmaliges Erlebnis zu genießen.

Starmus VI: Ein Film, der in Armenien Geschichte schreibt

Neben der Teilnahme an den ESET Science Awards und der Präsentation all dieser Neuheiten, die das Programm einer bislang unvergleichlichen Ausgabe prägen, veröffentlichte die Starmus-Organisation auch einige ungesehene Inhalte im Rahmen einer exklusiven privaten Vorpremiere des Films Starmus VI.

Wie schon bei den vorherigen Ausgaben wird das Festival auch die Stephen Hawking Medal for Science Communication in vier Kategorien verleihen: Musik und Kunst, Wissenschaftliches Schreiben, Filme und Unterhaltung sowie Lebenswerk.

In seinem Heimatland demonstriert ESET sein Engagement für die Wissenschaft durch den ESET Science Award, eine jährliche Feier, die herausragende Leistungen in der slowakischen Wissenschaft würdigt. Die Kooperation mit dem Starmus Festival spiegelt daher das erklärte Ziel des Unternehmens wider, die Stärke der Wissenschaft beim lokalen und globalen Publikum zu fördern.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Starmus, einem Fest, bei dem Wissenschaft und Musik harmonieren, um Innovation und Neugierde zu inspirieren. ESET arbeitet an der Schnittstelle von Forschung und Sicherheit, um beide zu verbinden und sicherzustellen, dass die digitale Landschaft weiterhin vertrauenswürdig und zugleich geschützt ist", so Richard Marko, CEO von ESET. "In unserer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft ist es von entscheidender Bedeutung, nicht nur die Technologie zu schützen, sondern auch eine tiefe Wertschätzung für die wissenschaftlichen Errungenschaften zu fördern, die den Fortschritt vorantreiben. Dieses Festival bietet eine Plattform, um diese Errungenschaften zu feiern und zukünftige Führungskräfte in beiden Bereichen zu inspirieren."

Garik Israelian, Astrophysiker und Founding Director von Starmus, erklärt: "Wissenschaft eröffnet einen Weg der Neugierde, ist eine Brücke zum Verständnis und ein Leuchtfeuer endloser Möglichkeiten. Die Wissenschaft zu schätzen heißt, die Zukunft zu schätzen sie fördert das kritische Denken und treibt Innovationen voran. In einer sich schnell entwickelnden Welt ermöglichen es uns wissenschaftliche Erkenntnisse, fundierte Entscheidungen zu treffen, Unbekanntes zu hinterfragen und eine bessere Zukunft zu gestalten. Mit dem Starmus Festival wollen wir die Menschen dazu inspirieren, das außergewöhnliche Potenzial der Wissenschaft zu erforschen, zu entdecken und an sie zu glauben."

Weitere Informationen erhalten Sie unter Starmus.com

Über Starmus

Seit der erste Homo sapiens zum Sternenhimmel aufblickte, sind wir von der Weite des Kosmos beeindruckt. Und auch heute noch überwältigt uns die schiere Größe des Weltraums, zumal uns die Fortschritte in Physik und Astronomie die enormen Entfernungen, selbst zu den uns nächstgelegenen Sternen, bewusst gemacht haben.

Starmus wurde von Garik Israelian PhD, Astrophysiker am Institut of Astrophysics of the Canary Islands (IAC), und Sir Brian May PhD, Astrophysiker und Leadgitarrist der ikonischen Rockband Queen, ins Leben gerufen. Es handelt sich um ein Festival der Wissenschaft, Kunst und Musik, bei dem Astronauten, Kosmonauten, Nobelpreisträger und prominente Persönlichkeiten aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Musikrichtungen auftraten. Starmus bringt Nobelpreisträger, herausragende Forscher, Astronauten, Denker und Künstler zusammen, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, während wir auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen der Welt sind.

Stephen Hawking Medal for Science Communication Stephen Hawking und Alexei Leonov haben 2015 gemeinsam mit Brian May die Stephen Hawking Medal for Science Communication initiiert, die an Einzelpersonen und Teams verliehen wird, die einen wichtigen Beitrag zur Wissenschaftskommunikation geleistet haben. Zu den früheren Gewinnern der Stephen Hawking Medal gehören Dr. Jane Goodall, Elon Musk, Neil deGrasse Tyson, Brian Eno, Hans Zimmer und die Apollo-11-Dokumentation.

Über ESET

Seit mehr als drei Jahrzehnten stellt ESET innovative, hochmoderne digitale Sicherheit für Millionen von Unternehmen, Verbrauchern und kritischen Infrastrukturen bereit. Als Pionier auf dem Gebiet der heuristischen Erkennung, des maschinellen Lernens und der KI-Algorithmen bietet ESET auf Basis renommierter globaler Threat Intelligence und eines umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks, das von branchenweit anerkannten Forschern geleitet wird, unübertroffene präventive Cybersicherheitslösungen.

Um den aufkommenden Cyber-Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein, schützen und überwachen die leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lösungen von ESET unauffällig 24/7, um Angriffe nicht nur im Ansatz zu stoppen, sondern sie von vornherein zu verhindern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eset.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, YouTube und TikTok.

