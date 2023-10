Börsentag auf einen Blick Aktien: Erholung geht weiter DEUTSCHLAND: - WEITER EHOLT - Im Dax zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 521 Punkte. Erleichterung herrscht, nachdem am Vorabend das Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht wurde. Laut der Mitschrift hat sich die geldpolitische Debatte in der Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...