Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Volkswagen-Aktie zeigt sich nach der Wochenmitte bei einem Abschluss von 110 EUR, was einen respektablen Anstieg von 2.8% seit Montag bedeutet. Das kumulierte Ergebnis für den laufenden Monat lässt sich mit einer bescheidenen Steigerung von 0.47% beschreiben. Es ist jedoch nicht nur der Kurs der Aktie, der die Aufmerksamkeit der Investoren erregt. Kürzlich kündigte Volkswagen das Ende des Kleinwagens "Up" an, ...

