BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 4,60 (4,70) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 820 (835) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT MCPHY ENERGY AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 4 (30) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 17,50 (16) CHF - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT HELVETIA AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 105 (118) CHFBERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 508,90 (510,70) CHF - 'BUY'JPMORGAN NIMMT ANGLOGOLD ASHANTI MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 24 USDJPMORGAN SENKT DOWLAIS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 104 (160) PENCEJPMORGAN HEBT GOLD FIELDS AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 14 (14,50) USDJPMORGAN SENKT LUNDIN MINING AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 53 (54) SEKJPMORGAN SETZT NORSK HYDRO UND FIRST QUANTUM AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ...

