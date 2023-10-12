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Donnerstag, 12.10.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 674 internationalen Medien
Massive Unterbewertung nutzen und das mächtige Aufwärtspotenzial dieser Gold-Rakete mitnehmen
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WKN: A12DFH | ISIN: CH0244767585 | Ticker-Symbol: 0UB
Lang & Schwarz
12.10.23
10:24 Uhr
23,610 Euro
-0,080
-0,34 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
UBS GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UBS GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,60023,62010:25
0,0000,00008:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HELVETIA
HELVETIA HOLDING AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HELVETIA HOLDING AG129,10-4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE686,20+0,12 %
UBS GROUP AG23,610-0,34 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG445,55-0,17 %
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