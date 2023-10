Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Frankfurt (Deutschland), 12. Oktober 2023 - Der von Triton beratene Fonds V ("Triton") hat eine Vereinbarung mit Siemens Energy über die Rahmenbedingungen für den Erwerb des Trench Geschäfts ("Trench") unterzeichnet. Über den Kaufpreis und die Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden, notwendiger Konsultationen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss wird in der ersten Hälfte 2024 erwartet. Trench ist auf die Herstellung von Komponenten für Hochspannungsnetze spezialisiert, darunter Durchführungen, Messwandler und Spulenprodukte, die unter den Marken HSP und Trench vertrieben werden. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Spezialisten auf seinen Märkten und beschäftigt 2.400 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und China. Mit neun Standorten ist Trench unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Kanada und Bulgarien vertreten. Das Unternehmen ist ideal aufgestellt, um die Energiewende, ein zentrales Investmentfeld von Triton, zu ermöglichen und von ihr zu profitieren. Steffen Reimund, Investment Advisory Professional bei Triton sagt: "Wir sind beeindruckt von der differenzierten Wettbewerbspositionierung von Trench im Markt für T&D-Komponenten. Trench überzeugt mit fundiertem technischem Know-how, einem erstklassigen Produktportfolio, einer führenden Marktposition in allen drei Segmenten sowie mit langjährigen und vielfältigen Beziehungen zu Blue-Chip-Kunden. Wir freuen uns darauf, das Management und die Mitarbeitenden bei dem weiteren Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und seine Marktführerschaft in enger Zusammenarbeit mit Siemens Energy im Rahmen einer langfristigen Liefervereinbarung weiter auszubauen." Trench steht im Kern des Investmentfokus von Triton, marktführende Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und klarem technologischem Vorsprung zu erwerben. Triton verfügt aufgrund umfangreicher Erfahrungen in diesem Sektor und seine bestehenden Beteiligungen an Unternehmen wie EQOS und Sediver über ein ausgeprägtes Verständnis und Know-how im Bereich der elektrischen Hochspannungsausrüstung. Darüber hinaus hat Triton bereits erfolgreich zahlreiche Unternehmensausgliederungen aus Blue-Chip-Kooperationen wie Bosch, SGL Carbon, Siemens, SKF, Voith und Volkswagen durchgeführt. Über Triton Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich auf Unternehmen, die wichtige Güter und Dienstleistungen in den Sektoren Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie anbieten. Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11 Büros und investiert über drei sich ergänzende All Weather -Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit. Für weitere Informationen: www.triton-partners.de

Pressekontakt Anja Schlenstedt media@triton-partners.com



