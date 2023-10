Innsbruck (ots) -Zukunftsforschung, Innovation & Entrepreneurship im Fokus | Prof. Antje Bierwisch als ChairholderDas 1992 ins Leben gerufene UNITWIN/UNESCO-Lehrstuhlprogramm fördert Vernetzung, Wissensaustausch und Zusammenarbeit zwischen Hochschulen auf der ganzen Welt. Bereits mehr als 850 Einrichtungen in 117 Ländern sind an dem Programm beteiligt, das Lehrstühle in den Bereichen Bildung, Natur- und Sozialwissenschaften, Kultur und Kommunikation weltweit einrichtet.Seit 2023 ist auch MCI | Die Unternehmerische Hochschule® Teil des UNESCO-Lehrstuhlprogramms: Mit MCI-Professorin Antje Bierwisch als Lehrstuhlinhaberin, dreht sich der "UNESCO Chair in Futures Capability for Innovation and Entrepreneurship" am MCI um die sogenannte "Futures Literacy". Dabei handelt es sich um die aktive Auseinandersetzung mit möglichen Zukunftsszenarien und die Fähigkeit, Veränderungen zu antizipieren und Lösungen zu gestalten.Geplante Aktivitäten im Rahmen des UNESCO-Lehrstuhls reichen von interdisziplinären Forschungsprojekten bis hin zu Lehrveranstaltungen im Bereich Innovation & Entrepreneurship, die dabei unterstützen sollen, eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft & Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei kommen dynamische Methoden und Technologien wie Gamification, Virtual Reality und künstliche Intelligenz zum Einsatz. Die neuentwickelten Lehr- und Lernmodule richten sich sowohl an Bachelor- und Masterstudierende im Bereich Innovation und Unternehmertum als auch an interessierte Lehrende, Forschende und Führungskräfte."Laut UNESCO ist 'Futures Literacy' eine der wichtigsten Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Angesichts der rasanten Veränderungen und Herausforderungen von heute erkennen wir die Notwendigkeit, die Zukunft mit ihren vielfältigen Möglichkeiten gezielt zu erforschen und diese Schlüsselkompetenz weiterzugeben", erklärt Antje Bierwisch, Chairholder des UNESCO-Lehrstuhls am MCI.Unterstützt wird Bierwisch von einem MCI-Team aus Expertinnen und Experten der Bereiche Zukunftsforschung, Innovationsmanagement, Entrepreneurship sowie Wirtschaftspädagogik und -psychologie. Vier Jahre beträgt die Laufzeit des Lehrstuhlprogramms. Die offizielle Launch-Veranstaltung findet am 16. November 2023 am MCI in Innsbruck statt."Eine umfassende Beschäftigung mit der Zukunft ist entscheidend, um tragfähige Lösungen für die globalen Herausforderungen von morgen zu entwickeln. Der neue UNESCO-Lehrstuhl am MCI schlägt in diese Kerbe und leistet einen aktiven Beitrag. Ich gratuliere MCI-Professorin Antje Bierwisch und ihrem Team zu dieser gleichermaßen prestigeträchtigen wie verantwortungsvollen und wichtigen Betrauung", freut sich MCI-Rektor Andreas Altmann."Um Innovation und Forschung voranzutreiben und nachhaltige Lösungen in unserer schnelllebigen Zeit zu gestalten, müssen wir uns aktiv mit verschiedenen Zukunftsszenarien auseinandersetzen. Mit der Aufnahme in das angesehene UNESCO-Lehrstuhlprogramm leistet das MCI einen wertvollen Beitrag für unseren Standort und fördert einmal mehr den Wissensaustausch zwischen Hochschulen auf der ganzen Welt. Herzlichen Glückwunsch!", gratuliert Cornelia Hagele, Tiroler Wissenschafts-, Bildungs- und Gesundheitslandesrätin.Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5312-unesco-chair-futures-capability)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5624011