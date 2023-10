© Foto: Boris Roessler/dpa



Am Donnerstag zeichnen sich im DAX weitere Gewinne ab. Können die heute kommenden US-Verbraucherpreise für noch mehr gute Laune an den Märkten sorgen?Der Broker IG positioniert den Leitindex vorbörslich 0,4 Prozent höher bei 15.521 Punkten. Eine spürbare Erleichterung folgt auf die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbank aus dem September, die auf eine Verschiebung in der geldpolitischen Debatte der Fed deutet. Zukünftig könnte der Fokus weniger auf der Höhe der Zinsen, sondern auf der Dauer des erhöhten Zinsniveaus liegen. "Der Markt geht jetzt davon aus, dass die Zinsanstiege ausreichen, um die Inflation zu besiegen", schlussfolgert Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets, …