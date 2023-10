Montana Aerospace hat von Boeing einen Auftrag zur Herstellung von Stringer, das sind lange, schmale Streben oder Verstärkungen, die in Längsrichtung entlang des Rumpfes eines Flugzeugs oder entlang der Spannweite eines Flügels verlaufen, erhalten. Der Qualifizierungsprozess für die Produktion von Stringer für die Flügel der Boeing 767-Familie wird in den Werken in Rumänien durchgeführt und soll bis Mitte 2024 abgeschlossen sein. Im Anschluss an die Qualifizierung beginnt die Serienproduktion, wie Montana Aerospace mitteilt. Paul Andreucci, Chief Commercial Officer von Montana Aerospace Aerostructures: "Dieses Arbeitspaket für unser neues Werk in Rumänien bestätigt die Qualität unserer Produkte und die Effizienz unserer ...

