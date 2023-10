DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: Montana Aerospace gewinnt neuen Auftrag von Boeing - und startet den Qualifizierungsprozess für Europas größte Aerospace-Extrusionsanlage

Reinach (pta/12.10.2023/09:00) - Montana Aerospace hat von Boeing einen Auftrag zur Herstellung von Stringer* erhalten. Der Qualifizierungsprozess für die Produktion von Stringer für die Flügel der Boeing 767-Familie wird in den hochmodernen Werken in Rumänien, effizient durchgeführt und soll bis Mitte 2024 abgeschlossen sein. Im Anschluss an die Qualifizierung beginnt die Serienproduktion.

Die Montana Aerospace Division Universal Alloy Corporation hat einen weiteren Auftrag im Bereich der kommerziellen Luftfahrt erhalten und baut damit die Zusammenarbeit mit Boeing weiter aus. Geliefert werden Stringer für die Tragflächen der Boeing 767-Familie. Die Fertigung der Boeing-Komponenten erfolgt tief vertikal integriert nach dem One-Stop-Konzept von Montana Aerospace. Die Aluminiumlegierung der Serie 7000 und die Extrusion der Stringer erfolgen im hochmodernen Werk in Satu Mare, das über die größte Stangenpressanlage für Luftfahrtkomponenten in Europa verfügt. Im nahe gelegenen Werk in Baia Mare werden die Strangpressprofile zu einbaufertigen Komponenten weiterverarbeitet.

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in den Bereichen Extrusion, Forschung und Entwicklung hat sich die Montana Aerospace Division als zuverlässiger Partner in der Luftfahrtindustrie etabliert. Der neue Auftrag von Boeing unterstreicht einmal mehr den Erfolg der einzigartigen One-Stop-Shop-Strategie, die unter anderem die Lieferzeiten deutlich verkürzt. Mit dem Boeing-Auftrag wird die neue Großformat-Extrusionsanlage in Satu Mare die Serienproduktion aufnehmen.

"Wir sind stolz darauf, mit Boeing an diesem Projekt zusammenzuarbeiten und unsere langjährige Beziehung weiter auszubauen", sagte Paul Andreucci, Chief Commercial Officer von Montana Aerospace Aerostructures. "Dieses Arbeitspaket für unser neues Werk in Rumänien bestätigt die Qualität unserer Produkte und die Effizienz unserer Fertigungsprozesse. Und wir sind zuversichtlich, dass wir die Erwartungen von Boeing erfüllen werden."

"Wir verfügen heute weltweit über sieben Strangpresswerke mit mehr als 25 Pressen, darunter auch Großformatpressen für die Herstellung von bis zu 30 Meter langen Aluminium-Strukturbauteilen", sagt Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace. "Zwei dieser Spezialpressen stehen in unseren Werken in den USA. Unsere dritte Großformat-Strangpresse wurde in nur 18 Monaten gebaut und in Betrieb genommen und ist die erste ihrer Art in Europa."

Die Stringer bestehen aus speziellen Aluminiumlegierungen, die eine optimale Kombination aus leichtem Design, exzellenter Korrosionsbeständigkeit, hoher Festigkeit und Flexibilität bieten. Die Verwendung von Legierungen der Serie 7000 verleiht den Strukturkomponenten zudem außergewöhnliche Festigkeit und Stabilität.

Neue Standards in Sachen Nachhaltigkeit Das Leistungsangebot von Montana Aerospace im Bereich Strangpressen umfasst auch die Herstellung von Strangpressbolzen. Die Gießereien von Montana Aerospace stellen kundenspezifische Legierungen für die Luftfahrtindustrie her. Dabei geht Montana Aerospace innovative Wege und recycelt 100% der eigenen Aluminiumabfälle und führt diese dem Produktionsprozess wieder zu. Neben den Vorteilen des One-Stop-Shop-Ansatzes zur Reduzierung der Lieferkettendistanzen führt dies zu einer signifikanten Reduzierung der CO2-Emissionen im Produktionsprozess.

* Stringer sind lange, schmale Streben oder Verstärkungen, die in Längsrichtung entlang des Rumpfes eines Flugzeugs oder entlang der Spannweite eines Flügels verlaufen. Sie dienen dazu, die strukturelle Integrität des Flugzeugs zu gewährleisten, indem sie die Außenhaut oder die Beplankung stützen und für zusätzliche Festigkeit und Steifigkeit sorgen. Stringer bestehen in der Regel aus Aluminiumlegierungen. Sie halten das Flugzeug in Form und tragen zur Gesamtstruktur und -stabilität bei.

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 7.200 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 32 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

