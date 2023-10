Mit mehr als 60 US-Dollar je Pound ist der Uranpreis höher als in den vergangenen fünf JahrenWie wichtig die Atomkraft im Energiemix ist, macht sich zusehends in den Köpfen vieler Regierungen breit. In den Niederlanden zum Beispiel spielte die Kernenergie eine kleine Rolle, trug mit wenigen Prozent zur Energieerzeugung bei. Doch nun plant die niederländische Regierung sowohl Laufzeitenverlängerungen als auch den Bau neuer Kernkraftwerke. Auch Schweden, Anfang 2023 noch neutral gegenüber Atomkraft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...