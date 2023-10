Darum ist das Potential der aktuellen Gegenbewegungen begrenzt von Sven Weisenhaus Am 6. Oktober haben die Renditen an den Anleihemärkten ein Hoch markiert. Seitdem befinden sie sich in einer Gegenbewegung, wie der folgende Chart der 10-jährigen US-Staatsanleihe zeigt. Zeitgleich haben auch die Aktienmärkte eine Gegenbewegung gestartet - ihre aktuelle Kurserholung. Man kann also sagen, dass sinkende Anleiherenditen zu steigenden Aktienkursen geführt haben. Diese These ist auch logisch, weil hohe ...

