Bereits morgen legen in den USA die ersten Wall-Street-Banken ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Auch bei den Konkurrenten in Europa dauert es dann nicht mehr lange. Die mit Abstand beste Aktie aus dem Sektor war in diesem Jahr die der UniCredit. Auch für die Quartalszahlen am 24. Oktober sind die Erwartungen hoch.Bis jetzt haben die Papiere der italienischen UniCredit an der Börse 73 Prozent zugelegt und damit alle anderen Aktien im Sektor in Europa hinter sich gelassen. Der Branchenindex ...

