Freiburg (ots) -Caritas international mit Partner vor Ort - Nothilfe ist angelaufen - Für die Menschen ist das Erdbeben eine doppelte Katastrophe - Genaue Opferzahlen sind unklar - Zahlen könnten weiter steigen - Auch Frauen müssen uneingeschränkt Hilfe erhalten können.Caritas international stellt für die betroffenen Menschen im Erdbebengebiet 500.000 Euro bereit, unter anderem mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes. "Das katastrophale Beben ist eine weitere Katastrophe für die Menschen in der Provinz Herat, die schon davor dringend humanitäre Unterstützung benötigten. Angesichts der immensen Zerstörungen ist schnelle Hilfe nun existenziell", sagt Henrike Bittermann, Afghanistan Referentin von Caritas international. Laut Vereinten Nationen sind etwa 12.000 Menschen von dem Erdbeben betroffen, die verbreiteten Zahlen zu Toten und Verletzten divergieren zum Teil erheblich. "Die zum Teil komplett zerstörten Ortschaften sind nur sehr schwer erreichbar, von daher ist die unklare Zahlenlage verständlich. Wir gehen jedoch von einer hohen Opferzahl aus, die möglicherweise auch durch Nachbeben noch weiter ansteigt", befürchtet Bittermann.Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes war bereits vor dem Erdbeben über seine Partner in der Region tätig und konnte daher schnell reagieren und mit den notwendigen Vorbereitungen für die Hilfen beginnen. "Benötigt werden außer Nahrungsmittel jetzt vor allem wetterfeste Unterkünfte sowie Heizmittel, denn der Winter steht vor der Tür. Aber auch psycho-soziale Unterstützung wird in den nächsten Wochen und Monaten essenziell sein", so die Referentin von Caritas international.Jedoch müsse sichergestellt sein, dass auch Frauen die notwendige Hilfe uneingeschränkt erhalten können. "Das ist für uns eine unabdingbare Voraussetzung unserer Arbeit, denn nur so können die Prinzipien der humanitären Hilfe eingehalten werden. Diese Grundlage ist durch das fast ein Jahr bestehende Arbeitsverbot für Frauen verletzt worden, was uns gezwungen hat, Hilfsprojekte zu stoppen", sagt Bittermann.Hinweis an die Redaktionen: Henrike Bittermann, Afghanistan-Referentin von Caritas international hat erst kürzlich das Land besucht. Sie steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international bittet für die Erdbebenopfer in Afghanistan (https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/asien/afghanistan/perspektiven-schaffen) um Spenden:Caritas international, FreiburgBank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33KRLOnline unter: www.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.