Original-Research: sdm SE - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu sdm SE



Unternehmen: sdm SE

ISIN: DE000A3CM708



Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 6,90 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



1. HJ 2023: Durchgeführte Übernahmen sorgen für einen Wachstums- und Ergebnissprung; Mittelfristige Unternehmensguidance stellt einen Konzernumsatz von 100 Mio. EUR in Aussicht; Fortsetzung des deutlich profitablen Wachstumskurses erwartet; Kursziel & Rating bestätigt

Geschäftsentwicklung im 1. HJ 2023



Die sdm SE (sdm) hat am 29.09.2023 ihre Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 bekanntgegeben. Hiernach hat der

Sicherheitsdienstleistungskonzern in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. So konnten die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sprunghaft um 212,1% auf 26,75 Mio. EUR (1. HJ 2022: 8,57 Mio. EUR) zulegen.

Verantwortlich hierfür waren primär starke anorganische Wachstumseffekte aus den beiden Übernahmen der Rottaler Sicherheitsdienst (RSD) im Januar 2023 und der Industrie- und Werkschutz Mundt (IWSM) im Mai 2023 (Vollkonsolidierung beider Gesellschaften ab 1.1.2023). Hierbei haben insbesondere die Umsatzbeiträge der IWSM (Umsatzbeitrag 1. HJ 2023: 18,2 Mio. EUR), die zu Beginn des Jahres von einem außerordentlichen Sondereinsatz profitieren konnte, das anorganische Wachstum befeuert. Im Rahmen dieses gewonnenen Großauftrags konnte ein Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich erzielt werden.



Zur positiven Konzernumsatzentwicklung hat ebenfalls eine relativ stabile Erlösentwicklung der sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG mit erwirtschafteten Umsätzen in Höhe von 8,20 Mio. EUR (1. HJ 2022: 8,60 Mio. EUR) beigetragen.



Der strategische Fokus des Konzerns liegt aktuell primär auf der Integration der beiden erworbenen Tochterunternehmen in die sdm-Gruppe, um hierdurch verschiedene (identifizierte) Synergien und Größenvorteile zu heben bzw. zu nutzen. Auf Ebene der Tochtergesellschaft IWSM, die Sicherheitsdienstleistungen nicht nur in "Eigenregie", sondern auch durch den Einsatz von Subunternehmen erbringt, sollen diese zukünftig verstärkt durch eigene Sicherheitskräfte erbracht werden. Hierdurch soll die Abhängigkeit von externen Sicherheitsdienstleistern gesenkt und zugleich die Margenqualität gesteigert werden.



Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung konnte das operative Ergebnis (EBITDA) vor allem durch die getätigten Akquisitionen (ISWM; rsd) ebenso rasant um 138,6% auf 1,98 Mio. EUR (1. HJ 2022: 0,83 Mio. EUR) ansteigen. Neben den operativen Ergebnisbeiträgen der akquirierten Tochtergesellschaften (IWSM, rsd) sollte ebenfalls das Kerngeschäft, welches durch die Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG repräsentiert wird, mit einem deutlich positiven Ergebnisbeitrag (EBITDA GBCe: ca. 0,70 Mio. EUR) die erfreuliche Konzernergebnisentwicklung unterstützt haben.

Korrigiert um außerordentliche Kosten im Rahmen der M&A-Aktivitäten (außerordentliche Kosten: ca. 0,23 Mio. EUR) wurde im ersten Halbjahr ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) in Höhe von 2,21 Mio. EUR erzielt, welches damit im Vergleich zum operativen Ergebnis des Vorjahreszeitraums sogar um 166,3% zugelegt hat. Hieraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge in Höhe von 8,3%, welche aufgrund von wettbewerbsspezifischen Margendrucks allerdings unterhalb des Niveaus des Vorjahreszeitraums (EBITDA-Marge 1. HJ 2022: 9,7%) lag.



Auf Netto-Ebene hat sdm hingegen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres insbesondere bedingt durch außerordentliche Kosten im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten einen leichten Nettoergebnisrückgang (nach Minderheiten) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 0,32 Mio. EUR (1. HJ 2022: 0,39 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Korrigiert um diese Sondereffekte betrug das bereinigte Konzernergebnis 0,55 Mio. EUR und verbesserte sich damit deutlich um rund 41,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Daneben haben sich auch erhöhte Firmenwertabschreibungen (Goodwill-Abschreibungen), die nach HGB angefallen sind, ergebnismindernd ausgewirkt. Die Firmenwertabschreibungen lagen in den ersten sechs Monaten bei 0,60 Mio. EUR (1. HJ 2022: 0,16 Mio. EUR).



Prognosen und Bewertung



In Anbetracht der bisherigen aus unserer Sicht guten Geschäftsentwicklung, der sehr guten Marktpositionierung der sdm-Gruppe und der anhaltend hohen Nachfrage nach Security-Services innerhalb der

Sicherheitsdienstleistungsindustrie, hat das sdm-Management seine bisherige Unternehmensguidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Hiernach rechnet die Gesellschaft weiterhin mit einem Konzernumsatzanstieg auf annährend 50,0 Mio. EUR, was einer in etwa Verdreifachung der Umsatzerlöse im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr entsprechen würde.

Parallel zur Veröffentlichung ihrer Halbjahreszahlen hat das sdm-Management erstmals eine mittelfristige Guidance herausgegeben. Hiernach ist das Unternehmen zuversichtlich, durch organisches Wachstum und Übernahmen (M&As) mittelfristig einen jährlichen Konzernumsatz von mehr als 100 Mio. EUR zu erreichen.



Damit will sdm weiterhin eine aktive Rolle bei der voranschreitenden Konsolidierung der stark fragmentierten Sicherheitsdienstleistungsbranche einnehmen und damit konsequent die sich hieraus bietenden Chancen und Vorteile durch den Zusammenschluss zu größeren Wirtschaftseinheiten (Größenvorteile/Skaleneffekte, umfangreiche Kosten- und Umsatzsynergiepotenziale) nutzen.



Im Fokus der gezielten M&A-Aktivitäten der sdm stehen Unternehmen, die sowohl strategisch als auch kulturell zur sdm-Gruppe passen und zugleich zu attraktiven/fairen Preisen erworben werden können. Bei der Umsetzung der M&A-Strategie beabsichtigt sdm laut eigenen Angaben vorrangig auf klassische Bankkredite, Nachrangdarlehen, Förderdarlehen und Mezzanine-Finanzierungsinstrumente zurückgreifen, um damit mögliche Verwässerungseffekte, die sich aus der Herausgabe neuer Aktien ergeben, so gering wie möglich zu halten.



Vor dem Hintergrund der positiven Unternehmensperformance, dem bestätigten Unternehmensausblick und der vielversprechenden mittelfristigen Guidance, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer beibehaltenen Prognosen auch unser bisheriges Kursziel von 6,90 EUR bestätigt bzw. unverändert belassen. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der sdm-Aktie.





Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.10.2023 (16:32 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 12.10.2023 (10:00 Uhr)

