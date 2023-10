Original-Research: Valneva - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva

Unternehmen: Valneva

ISIN: FR0004056851



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.10.2023

Kursziel: EUR8.90

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.90 price target.



Abstract:

Both Q2/23 revenues and adjusted EBITDA were above our and consensus forecasts and management has reiterated full-year product revenue guidance of EUR130-EUR150m which implies that the previous pre-pandemic high of EUR129.5m (2019) will be beaten. The share price has fallen below EUR6.00 on fears that interest rates will remain elevated for longer than the market had previously hoped. Valneva's VLA1553 will be the first chikungunya vaccine to launch (estimated value of the chikungunya vaccine market: USD500m by 2032), if, as we expect, it receives FDA approval by the end of November. VLA1553's data (time to onset of immunity, duration of antibody resistance) compares favourably with that of the closest competing chikungunya vaccine candidate, Bavarian Nordic's CHIKV VLP, which is not scheduled to launch until 2025. We think the approval of VLA1553 will trigger a rally in the stock, which will gather pace in early 2024 as the market begins to focus on the prospects for an eventual decline in interest rates. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR8.90.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,90.

Zusammenfassung:

Sowohl der Umsatz in Q2/23 als auch das bereinigte EBITDA lagen über unseren Prognosen und den Konsensprognosen, und das Management hat seine Prognose für den Produktumsatz im Gesamtjahr von EUR130 Mio. bis EUR150 Mio. bekräftigt, was bedeutet, dass der bisherige Höchststand von EUR129,5 Mio. (2019) vor der Pandemie übertroffen werden wird. Der Aktienkurs ist unter EUR6,00 gefallen, da die Befürchtung besteht, dass die Zinssätze länger als vom Markt erhofft auf hohem Niveau bleiben werden. VLA1553 von Valneva wird der erste Chikungunya-Impfstoff sein, der auf den Markt kommt (geschätzter Wert des Chikungunya-Impfstoffmarktes: USD500 Mio. bis 2032), wenn er, wie wir erwarten, bis Ende November die Zulassung der FDA erhält. Die Daten von VLA1553 (Zeit bis zum Einsetzen der Immunität, Dauer der Antikörperresistenz) lassen sich gut mit denen des nächsten konkurrierenden Chikungunya-Impfstoffkandidaten, dem CHIKV VLP von Bavarian Nordic, vergleichen, dessen Markteinführung nicht vor 2025 geplant ist. Wir sind der Meinung, dass die Zulassung von VLA1553 eine Kursnrallye auslösen wird, die sich Anfang 2024 beschleunigen wird, wenn der Markt beginnt, sich auf die Aussichten auf einen möglichen Rückgang der Zinssätze zu konzentrieren. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR8,90 bei.

