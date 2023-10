Mainz (ots) -Das ZDFneo-Videospielmagazin "Game Two" beschäftigt sich in seiner aktuellen Folge mit Vorwürfen gegenüber dem Publisher und ehemaligen Spieleentwickler Deadalic Entertainment. "Game Two #307: Warum Gollum scheitern musste" ist ab sofort in der ZDFmediathek verfügbar und läuft am Donnerstag, 12. Oktober 2023, 23.40 Uhr, in ZDFneo.Auf Basis von Gesprächen mit mehr als 30 Personen, darunter ehemalige Mitarbeiter und "Daedalic"-Mitbegründer Jan "Poki" Baumann, wird dem Scheitern des im Mai 2023 veröffentlichten "Der Herr der Ringe: Gollum" auf den Grund gegangen. Dabei erheben die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Vorwürfe in Bezug auf übermäßige Arbeitsbelastung, unbezahlte Überstunden und ein schlechtes Betriebsklima.Sebastian Tyzak ist stellvertretender Chefredakteur von "Game Two" bei der Produktionsfirma "Rocket Beans Entertainment" und hat die Interviews geführt: "Weil uns klar ist, dass niemand absichtlich ein schlechtes Spiel macht, wollten wir über die Gründe für die mangelnde Qualität von 'Der Herr der Ringe: Gollum' berichten. Deshalb planten wir zu Beginn, mit dem Team dahinter zu sprechen, die unvorhergesehenen Schwierigkeiten aufzuzeigen und dadurch ein wenig Verständnis für das Scheitern des Projekts zu schaffen. Nach einer ersten Absage von Deadalic Entertainment, die sich zu der Thematik nicht äußern wollten, nahmen wir Kontakt zu vielen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden auf. Dabei zeigten sich schnell tieferliegende Probleme, die weit über die Veröffentlichung von 'Der Herr der Ringe: Gollum' hinausgehen, aber dennoch damit in Verbindung stehen.""Game Two" thematisiert mit der aktuellen Folge auch das in der Gaming-Branche verbreitet "Crunchen", das Anhäufen von Überstunden der Entwicklerinnen und Entwickler während bestimmter Entwicklungsphasen eines Spiels. Matthias Rode, stellvertretender ZDFneo-Senderchef und Teamleiter Non-Fiction: "Das ZDFneo-Videospielmagazin 'Game Two' steht für geballte journalistische Kompetenz im Gaming-Bereich. Dazu gehört auch, dass 'Game Two' mit den aktuellen Recherchen kritische Themen der Branche aufgreift und journalistisch professionell aufbereitet. Wir freuen uns, dass diese intensiven Recherchen des Teams auf so viel Interesse und Anerkennung in der Community treffen. ""Game Two" stellt aktuelle Videospiele und die neuesten Gaming-Trends vor. Dabei sind Gaming-Rezensionen in aufwendig produzierte Einspieler, in denen bekannte Filme und Serien persifliert werden, eingebettet. Die Folgen laufen donnerstags zwischen 0.00 und 1.00 Uhr in ZDFneo. Die Fangemeinde findet das dreißigminütige Gaming-Magazin schon samstags vorab um 12.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von "Game Two" und montags ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek.KontaktAnsprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressefotosFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, über https://presseportal.zdf.de/presse/gametwo.Weitere Informationen"Game Two" in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5624141