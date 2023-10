Die Stabilus SE (ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat eine Vereinbarung zum Erwerb des Industrial-Automation-Spezialisten DESTACO von der Dover Corporation, eines weltweit diversifizierten Industrieunternehmens mit Hauptsitz in den USA, unterzeichnet. Der Kaufpreis beläuft sich auf 680 Mio. US$, vorbehaltlich üblicher Anpassungen nach dem Vollzug der Transaktion (Closing), und wird von Stabilus in bar bezahlt. Das Closing wird im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2024 erwartet und steht unter Vorbehalt üblicher ...

