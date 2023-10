DAX hangelt sich weiter nach oben. Vola gibt deutlich nach.

Der DAX® nähert sich der 200-Tage-Durchschnittslinie. Allerdings noch in relativ kleinen Schritten. Das gestern veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung deutet darauf hin, dass das Zinspeak möglicherweise bald erreicht ist und die Fed-Mitglieder vorsichtig vorgehen würden. Vor allem die Auswirkungen auf die Konjunktur dürften künftig stärker bei der US-Zinsentscheidung berücksichtigt werden. Dies sorgte für eine gewisse Entspannung bei den Marktteilnehmern und spiegelte sich in einem kräftigen Rückgang des Volatilitätsindex des DAX®, des VDAX® new wider. Im Tagesverlauf werden in den USA noch Verbraucherpreisdaten veröffentlicht, die den Märkten Impulse geben könnten.

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem Nordex, Stabilus und Südzucker auf. Der Windanlagenbauer meldete für das dritte Quartal einen Auftragseingang über 2,2 Gigawatt. Der Automobilzulieferer plant die Übernahme des amerikanischen Spezialisten für industrielle Automatisierung, Destaco. Südzucker veröffentlichte Daten zum abgelaufenen Quartal. Demnach stieg der Gewinn und Umsatz deutlich an. Das Unternehmen erhöhte daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.508/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947/15.036/15.282 Punkte Der DAX® schielte zu Handelsbeginn kurzzeitig über die Widerstandsmarke von 15.508 Punkten. Nach dem Sprint in den zurückliegenden beiden Handelstagen haben die Bullen jedoch einen Gang zurückgeschalten. Bei einem signifikanten Ausbruch über die Hürde besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung bis 15.628 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex weiterhin bei 15.282 Punkten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 21.06.2023 -12.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.10.2018 - 12.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 246,67 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 237,61 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.10.023; 10:15 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 11,01 12.370,58224 13.916,90502 5 Open End DAX® HC01QX 8,18 13.916,746184 14.690,517272 10 Open End DAX® HC0558 5,60 14.432,134166 14.947,361356 15 Open End DAX® HC9GQC 10,17 14.844,444551 15.153,208998 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.10.2023; 10:15 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,25 18.552,696645 17.007,257014 -5 Open End DAX® HC8E76 11,75 17.006,532701 16.232,735463 -10 Open End DAX® HC6WGY 9,21 16.491,14472 15.974,97189 -15 Open End DAX® HC8E7N 8,48 16.078,834335 15.770,120716 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.10.2023; 10:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

