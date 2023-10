DJ Sparkassen fordern entschlossene Modernisierungen in Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der grundlegenden Veränderungen der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), Helmut Schleweis, entschlossene Modernisierungen in Deutschland gefordert. Wegen seiner hohen Exportabhängigkeit, aber auch wegen spezifischer struktureller Schwächen sei Deutschland bei der Wirtschaftsentwicklung Schlusslicht der wichtigsten Industrieländer der Welt. Das müsse, das könne aber auch geändert werden, sagte Schleweis auf einer Pressekonferenz bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch.

Nach Einschätzungen der Sparkassen-Finanzgruppe werde die Zahl der Fachkräfte in Deutschland bis 2040 um fast 9 Prozent zurückgehen. Nur die Hälfte des Bedarfs an Fachkräften mit den wichtigen Qualifikationen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) könne in den nächsten Jahren überhaupt noch gedeckt werden. Um die Balance zwischen Menschen im Arbeitsleben und im Ruhestand zu erhalten, benötige Deutschland die Zuwanderung arbeitswilliger und arbeitsfähiger Menschen in einer Größenordnung von bis zu 400.000 jährlich. Das werde nur möglich sein, wenn ein modernes, auf den Bedarf ausgerichtetes Einwanderungssystem geschaffen werde. Darüber hinaus werde es notwendig sein, Menschen für eine längere Lebensarbeitszeit zu gewinnen.

Schleweis plädierte zudem dafür, zum Erhalt des volkswirtschaftlichen Wohlstands die Energiewende schneller und entschlossener voranzutreiben. Der Schlüssel dafür seien der schnellere Ausbau der Leitungsnetze und der Speichertechnologien. Dazu müssten die heutigen komplizierten und langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren drastisch verkürzt und entschlackt werden. Darüber hinaus biete die Digitalisierung, vor allem der Einsatz künstlicher Intelligenz, die Chance für eine deutlich höhere Produktivität und nennenswerte Wirtschaftsimpulse. "Es gibt keinen Grund Trübsal zu blasen", sagte Schleweis. "Deutschlands Zukunftsperspektive hängt ausschließlich davon ab, ob wir uns aufraffen können, endlich die Herausforderungen mutig und offensiv anzunehmen."

Die Sparkassen forderten zudem, in der Umsetzung von nachhaltigem Wirtschaften und konsequentem Klimaschutz mehr Markt zuzulassen. "Eine detaillierte politische Steuerung der Marktakteure schränkt die unternehmerische Kreativität ein, die zu schnelleren und besseren Lösungen führen würde", sagte das Geschäftsführende DSGV-Vorstandmitglied Karolin Schriever. "Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, müssen allein in der deutschen Wirtschaft bis 2045 jährlich rund 6 Prozent des deutschen BIP investiert werden", so Schriever. Möglich sei die Mobilisierung derartige großer Summen nur, wenn das wirtschaftlich attraktiv und nicht mit zu viel bürokratischem Aufwand verbunden sei.

Es müsse künftig mehr darum gehen, wirtschaftliche Anreize für Klimaverbesserungen zu setzen statt neue Bürokratielasten zu schaffen. Schriever schlug vor, statt neuer Regulierungen einen CO2-Preis einzuführen. Derzeit müssten Klimafolgen in aller Regel von der Gesellschaft insgesamt und nicht von den eigentlichen Verursachern getragen werden, weil sie nicht Teil des Marktpreises seien. In einer Marktwirtschaft sei aber der Preis das wirksamste Mittel, um Verhalten zu beeinflussen. Statt durch staatliche Regulierung Kapital in politisch gewünschte Zwecke lenken zu wollen, sei es besser, den Ressourcenverbrauch mit einem Preis zu belegen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.