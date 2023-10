München (ots) -Joyn und CrispyRob heizen den Boxing-Countdown zum größten Box-Spektakel des Jahres, "The Great Fight Night II", an."Das Boxrezept", die neue Doku-Reihe mit CrispyRob ab 13. Oktober 2023 mit wöchentlich einer neuen Folge auf JoynVom YouTube-Koch zum Boxer: Am 13. Oktober 2023 startet auf Joyn die sechsteilige Doku-Serie "Das Boxrezept", die den Content Creator CrispyRob (2.030.000 Abonnent*innen auf YouTube) auf seiner ungewöhnlichen Reise begleitet. Jede Woche nimmt Rob sein Publikum mit hinter die Kulissen und zeigt, wie er sich seit über einem Jahr sein eigenes Rezept für den Boxkampf bei "The Great Fight Night II" schreibt. In "Das Boxrezept" steigt er in den Ring und lässt die Zuschauer*innen an seinen Vorbereitungen, Herausforderungen, Höhen und Tiefen bis hin zu seinem ersten Boxkampf teilhaben. Dabei wird er von verschiedenen Wegbegleitern, wie seinem Trainer, Veranstalter und Streamer Trymacs (3.400.000 Abonnent*innen auf Twitch) sowie Papaplatte und Flying Uwe als Sparringspartner begleitet und unterstützt. Fans erhalten einen einzigartigen Einblick in CrispyRobs physische und mentale Entwicklung vom blutigen Anfänger zum Amateur-Boxer. Kann er seinen inneren Schweinehund besiegen? Wie hart wird das Training wirklich? Sorgt eine Verletzung für das Aus des Boxertraums?"The Great Fight Night", am 25. November 2023 ab 17 Uhr bebt der Düsseldorfer PSD Bank Dome live und kostenlos auf JoynLet's get ready to rumble! Gastgeber Trymacs (3.400.000 Abonnent*innen auf Twitch) schickt deutsche Streaming- und Social-Media-Größen in den Boxring. Wer tritt vor den Augen der Community in der Arena und im Joyn Livestream in die Fußstapfen von Trymacs und geht als "Fight Night Champion" aus dem Ring? Offizielle Tickets für das beliebte Event gibt es ab sofort bei Ticketmaster (https://www.ticketmaster.de/artist/the-great-fight-night-tickets/1266364).Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Für weitere Informationen zu dieser Meldung kontaktieren Sie bitte:Luisa HollmannAssociate PR & Communications Manager+49 151 43140405luisa.hollmann@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5624153