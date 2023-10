Berlin (ots) -Kosmetikstudie von aposcope: Beratung in der Apotheke hat großen Einfluss auf Produktwahl der Kund:innenDas Angebot an Kosmetik- und Pflegeprodukten in den Apotheken ist von hoher Bedeutung und hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Laut einer aktuellen aposcope-Studie spielt die Beratung durch das Apothekenpersonal eine zentrale Rolle bei der Wahl des passenden Produkts.Obwohl Kosmetik- und Pflegeprodukte in Apotheken vorrangig als Zusatzverkäufe gelten, hat mehr als die Hälfte der Kund:innen vor dem Kauf bereits einen konkreten Produktwunsch. Eine aktuelle Studie von aposcope zum Thema 'Kosmetik & Pflege 2023' zeigt jedoch, dass durch das Apothekenpersonal selbst bei konkretem Produktwunsch in einem Drittel der Fälle zu einem anderen Produkt umberaten wird. Die persönlichen Gespräche erweisen sich außerdem als wichtig für Kund:innenbindung, Umsatzsteigerung und die Möglichkeit, Beratungskompetenz zu zeigen. Zwei Drittel der Befragten gaben an, in ihrer Apotheke Personal mit Kernkompetenz im Bereich Kosmetik & Pflege zu beschäftigen. Diese sind überwiegend PTA. Da besonders bei Sonnenschutz und Dermokosmetik eine erhöhte Nachfrage besteht, kommt die spezielle Beratungskompetenz des Personals in diesen Bereichen den Apotheken zugute."Wir beobachten, dass der Kosmetik- und Pflegesektor für die Apotheken nicht nur ökonomisch wichtig ist, sondern auch in der Kund:innenbindung eine große Rolle spielt. Kund:innen lassen sich gern zu diesem Thema beraten, nicht zuletzt, weil viele Menschen im Laufe ihres Lebens eine persönliche Bindung zu bestimmten Kosmetikprodukten- und marken aufbauen. Wenn sie sich in der Vor-Ort-Apotheke darüber informieren können, schürt das Vertrauen.", erklärt Tom Bellartz, Gründer von aposcope und Mitinitiator der Studie.Für Apothekenkosmetik spricht aus Sicht der Befragten vor allem die Qualität der Produkte, medizinische Ansprüche und die gute Verträglichkeit. Welche Marken hier bevorzugt werden, welche Inhaltsstoffe besonders nachgefragt sind und welcher Informationsbedarf in den Apotheken selbst zu bestimmten Produkten besteht, können Sie ab sofort in der aktuellen Kosmetik- und Pflegestudie von aposcope nachlesen.Hinweis zur MethodikFür die Studie 'Kosmetik & Pflege 2023: Diesen Marken vertraut das Apothekenteam' wurden vom 17. bis 29. August 2023 insgesamt 505 verifizierte Apotheker:innen und PTA online befragt.Pressekontakt:aposcopeJasmin KratzFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Original-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139457/5624177