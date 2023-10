NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Asos von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 485 auf 380 Pence gesenkt. Das für die europäischen Online-Modehändler ungünstige Wetter im September setze sich im Oktober fort, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Damit dürften Asos und Boohoo an ihren jüngst negativen Absatztrend mit einem prozentual zweistelligen Rückgang anknüpfen. Dagegen verzeichneten Zalando und About You eine stabilere Umsatzentwicklung./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 18:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXGB0030927254