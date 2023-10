Woking, England (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen Vantage Markets ist stolz darauf, im McLaren Technology Center die offizielle Einführung der Vantage Stiftung - eine Stiftung, welche die Welt des Motorsports und die des Engagements für wohltätige Zwecke auf globaler Ebene zusammenbringt, bekanntgeben zu können.Die primäre Aufgabe der Stiftung besteht darin, das Bewusstsein für unsichtbare Herausforderungen weltweit zu schärfen und das globale Engagement für wohltätige Projekte in diesem Bereich zu fördern. Diese oft unsichtbaren Herausforderungen, zu denen Depressionen, Angst und Einsamkeit gehören, können einen sozialen Aufstieg erschweren und in den Daseinskampf führen.Die gemeinnützige Organisation wurde mit Geldern gegründet, die durch die Versteigerung von Karosserien gebrauchter Fahrzeuge, die in der Rennserie "Extreme E" zum Einsatz kamen, eingenommen und von dem NEOM McLaren Extreme E-Team gespendet wurden."Einsamkeit ist eine weitere gesellschaftliche Herausforderung, die oft übersehen, unterschätzt und nicht als Problem anerkannt wird. Die Ironie, dass wir in einem Zeitalter der Verbundenheit mit einer Epidemie der Einsamkeit konfrontiert sind, verdeutlicht die Dringlichkeit, mit welcher auf diese Bedrohung der geistigen und körperlichen Gesundheit eingegangen werden sollte", sagte Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Stiftung.Einer der wichtigsten Partner der Vantage Stiftung ist UNHCR, das UN-Flüchtlingshilfswerk. Am Weltflüchtlingstag arbeiteten die Vantage Stiftung und UNHCR zusammen, Gruppen über die Mühen zu informieren, dem Flüchtlinge täglich ausgesetzt sind, welches auch das Vorenthalten von Grundrechten mit einschließt.Lydia Piddock, Direktorin für Strategie und Wachstum bei UNHCR in GB, erklärt: "Für Flüchtlinge ist die Suche nach Sicherheit erst der Anfang, leider werden vielen ihre Grundrechte vorenthalten. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit der Vantage Stiftung werden wir viele Menschen mit den Erlebnissen der Flüchtlinge vertraut machen, um uns alle dazu zu ermutigen, unsere Klischeevorstellungen zu überwinden und mehr über die Situation der Flüchtlinge zu erfahren. UNHCR arbeitet in 135 Ländern daran, die Rechte von Flüchtlingen zu gewährleisten, und wir begrüßen die Hilfe von Organisationen wie der Vantage Stiftung beim Verbreiten unserer Botschaft."Im Rahmen einer weiteren Initiative, welche für die kommende Weihnachtszeit geplant ist, werden Freiwillige Weihnachtsgeschenke an benachteiligte Kinder In sechs Ländern auf der ganzen Welt: Singapur, Malaysia, Indien, Vereinigtes Königreich, Brasilien und Nigeria verteilen.Ian James, Managing Director von NEOM McLaren Electric Racing, erklärt: "Unsere Partnerschaft mit Vantage Markets im Zuge der Rennserie Extrem E trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels zu schärfen, indem wir die Rennen umweltverträglich gestalten. Wir sind stolz darauf, eine Rolle bei der Einführung der Stiftung zu spielen, da wir das Bewusstsein auch für andere wichtige Herausforderungen auf globaler Ebene schärfen möchten."Informationen zur Vantage StiftungDie Vantage Stiftung ist eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation, die sich dem Ziel verschrieben hat, das Bewusstsein für unsichtbare Benachteiligungen zu schärfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundationFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2244919/Vantage_Foundation.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vorstellung-der-vantage-stiftung-ein-neues-wohltatigkeitsrennen-zum-scharfen-des-bewusstseins-fur-unsichtbare-herausforderungen-301954639.htmlPressekontakt:Steven Xie,geschäftsführender Direktor,Vantage Stiftung,steven.xie@vantage.foundation,Clementine Hatfield,Kundenberaterin,CSM Sport & Entertainment,clementine.hatfield@csm.com | Ansprechpartner für Medienanfragen bei McLaren Rennen: Curtis Nice,Kommunikations-Manager,McLaren Racing,curtis.nice@mclaren.com / +44 (0) 7765 742 300Original-Content von: Vantage Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172206/5624192