Erfurt (ots) -KiKA feiert die Premiere der neuen Fiction-Serie "Gong! Mein spektRakuläres Leben" (KiKA). Im Mittelpunkt steht der Alltag der zehnjährigen Autistin Eileen. Die Dramedy-Serie über das Spektrum von Freundschaft, über Kinder mit den verschiedensten Facetten und Einzigartigkeiten, zeigt Eileens neurodivergente Wahrnehmung der Welt ab dem 16. Oktober 2023 montags bis freitags um 14:00 Uhr sowie ab sofort auf kika.de und im KiKA-Player.Eine Klassenfahrt steht an - für Eileen (Julia Kovacs) eine Horrorvorstellung. Deshalb will sie den Ausflug sabotieren. Als sie jedoch dank ihres Bruders und seiner besten Freundin sieht, wie schön auch unvorhergesehene Erlebnisse sein können, wenn man sie mit guten Freund*innen bestreitet, ändert sich ihr Ziel: Sie will bis zur Klassenfahrt, um diese zu überstehen, auch eine beste Freundin oder einen besten Freund finden. Gar nicht so einfach, wenn das sozial akzeptierte Verhalten nach so merkwürdigen Regeln funktioniert. Auf ihrer Suche lernt Eileen Fred (Paolo Vito Durst), Clara (Greta Caspary) und Gabriel (Samuel Kaiser) kennen. Die Vier wachsen auf ihre jeweils ganz eigene Art als Freundesgruppe zusammen und begeben sich gemeinsam auf das Abenteuer Schullandheim.Das Publikum erhält in der zehnteiligen Serie Einblick über das Leben mit Autismus, über Inklusion, soziale Herausforderungen, Emotionen, Individualität und Freundschaft. Fragen, Probleme und alltägliche Begebenheiten vermitteln Vielfalt, ohne die Charaktere darauf zu reduzieren. "Gong! Mein spektRakuläres Leben" zeigt authentische Figuren, die ihre Abenteuer nicht in großen Erlebnissen, sondern im Alltag finden.Die Bücher zur Serie verantworten Katherine Zimmermann, Simon Seeliger, Corinna C. Poetter und Sven Schenk. "Gong!" ist im Rahmen des 'Client Projects' im Jahrgang 2019/2020 der 'Akademie für Kindermedien' entstanden. Regie führt Hannah-Lisa Paul. Produziert wird "Gong! Mein spektRakuläres Leben"im Auftrag von KiKA von der eitelsonnenschein GmbH. Neurodiverse Menschen sowie Expert*innen für Autismus, kindliche Entwicklung und Pädagogik sind an unterschiedlichen Positionen am Projekt beteiligt, wie zum Beispiel im Autor*innenteam, als Berater*innen oder in der Kinderbetreuung.Zuständige Redakteurinnen bei KiKA sind Tina Debertin und Silke Haverkamp.Unternehmens-Podcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche"Diversität in ihren unterschiedlichen Ausprägungen wird auch in der aktuellen Episode des Unternehmens-Podcasts "Triff KiKA - Werkstattgespräche" thematisiert. Darin unterhält sich KiKA-Redakteur Daniel Seiler mit Inka Kiwit über das Diversitätsverständnis bei KiKA. Im Gespräch geht es darum, welche Vielfaltsdimensionen in den Redaktionen Beachtung finden und wie Diversitätsmanagement partizipativ und sensibel gestaltet werden kann.Die neue Episode von "Triff KiKA - Werkstattgespräch" ist ab sofort im KiKA-Kommunikationsportal (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/podcast/index.html), in der ARD-Audiothek und auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.