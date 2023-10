Köln (ots) -Die Monster kommen! Halloween steht vor der Tür und bei TOGGO wird es schaurig-schön. Mit den Animationsserien "Monster High" und "Monster Loving Maniacs" stehen gleich zwei neue Formate in den Startlöchern. Mit "Monster High: Der Film" wartet zudem eine gruselige Real-Verfilmung auf die kleinen Zuschauer:innen.Monster High (ab Montag, 6. November, immer werktags um 12:25 Uhr in Doppelfolgen, 26 Episoden, Free-TV-Premiere): An der "Monster High" geht es gruselig zu! Hier gehen ausschließlich Monster (und neuerdings auch Halbmonster) zur Schule. Ob Werwolf, Franken-Wesen oder Vampire: Alle haben ihre eigenen monstermäßigen Probleme und leben zudem noch ein fast normales Teenager-Leben. In den hochwertig animierten Episoden lernen die sympathischen Grusel-Wesen, wie sie mit Konflikten und Fehlern umgehen und sich über ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar werden können. In kurzen Geschichten wird aufgezeigt, wie sich die Protagonist:innen sowohl individuell als auch im Team weiterentwickeln, um so ihren Träumen und Zielen näher zu kommen.Monster Loving Maniacs (ab Montag, 6. November, immer werktags um 14:55 Uhr in Doppelfolgen, 32 Episoden, deutsche Erstausstrahlung): Die drei monsterliebenden Geschwister Ernest, Edie und Bo kommen in den Sommerferien zu ihrem Großvater Arthur van Alten nach Gruselbruch - einer monster- und spukverseuchten Stadt. Ihr Opa lebt nicht nur in einem verdächtig großen und altehrwürdigen Riesenanwesen, er ist auch noch ein berühmter Monsterjäger! Und Edie, Ernest und Bo sollen zu Opas Nachfolger:innen werden. Aber wollen sie ihre grusligen Lieblinge wirklich in Angst und Schrecken versetzen? "Monster Loving Maniacs" besticht mit einer Fülle an einzigartigen und verrückten Charakteren. Monsterjäger Arthur van Alten und seine widerspenstigen Enkelkinder halten den Anwohner:innen von Gruselbruch nicht nur übernatürliche Kreaturen vom Leib, sondern lernen auch immer wieder aufs Neue, was man mit Rückgrat und Zusammenhalt wirklich erreichen kann.Pünktlich zu Halloween (Dienstag, 31. Oktober um 14:20 Uhr, deutsche Erstausstrahlung) zeigt TOGGO mit "Monster High: Der Film" zudem eine Live-Action-Umsetzung der Abenteuer rund um Clawdeen Wolf, Draculaura und Frankie Stein.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher: Senior Communication Manager | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5624219