Unterföhring (ots) -Mehr Information. Mehr Nachrichten. Mehr :newstime. Die "SAT.1 :newstime" startet am Montag, 16. Oktober, 19:45 Uhr, in eine neue Ära. Die SAT.1-Nachrichtensendung beginnt von Montag an täglich zehn Minuten früher als bislang - und läuft somit insgesamt 10 Minuten länger.In der SAT.1-Hauptnachrichten-Sendung informieren die Nachrichten-Anchor Claudia von Brauchitsch und Marc Bator die Zuschauer:innen über die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.Die wichtigsten Sport-News gibt es ab sofort in einem festen täglichen Sport-Block.Arne Teetz, Chefredakteur Nachrichten: "Mit der Verlängerung der,SAT.1 :newstime' setzen wir in Zukunft konsequent auf noch mehr Aktualität, Information und Relevanz. Dieser Schritt zeigt einen der vielen Vorteile, die unsere eigene News-Redaktion mit sich bringt. Neben der kurzfristigen Produktion von mehreren Spezial-Sendungen in diesem Jahr können wir jetzt mit unserem Team auch die Hauptnachrichten-Sendung in SAT.1 verlängern."SAT.1-Nachrichten-Anchor Claudia von Brauchitsch: "Die längere,SAT.1 :newstime' ist eine sehr gute Nachricht - vor allem für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. So können wir sie noch besser und verlässlich zur festen Uhrzeit um 19:45 Uhr über den häufig komplexen Nachrichtentag informieren und ihnen mehr Themen, Interviews und Hintergründe liefern."":newstime" ab 16. Oktober 2023 täglich um 19:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn