FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ITM POWER TO 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 70 (600) PENCE - BERENBERG CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 170 (210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1650 (2200) PENCE - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 880 (955) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 200 (214) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASOS TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 380 (485) PENCE - GOLDMAN CUTS BOOHOO TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 29 (37) PENCE - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2259 (2364) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1041 (1143) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 870 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 813 (922) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1060 (1080) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DOWLAIS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 104 (160) PENCE - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 135 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken