Die Zalando-Aktie zählt in den letzten Tagen zu den Gewinnern an der Börse und die Erholung seit dem Tief der letzten Woche bei 20 Euro geht am heutigen Donnerstagmorgen weiter. Die Aktie startet mit einem Plus von knapp 1,2 Prozent in den Handelstag. Kaufempfehlungen und sinkende Marktzinsen beflügeln die Aktie.Goldman Sachs hat das Kursziel zwar von 42 Euro auf 35 Euro gesenkt, aber Goldman stuft die Zalando-Aktie mit "Buy" ein. Bei dem aktuellen Kurs bei 22,40 Euro bedeutet dies ein Kurspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...