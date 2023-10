Hannover (ots) -Der Naturkosmetikhersteller Laverana ist mit seiner Marke lavera Naturkosmetik unter den drei Finalisten des 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Als Finalist in der Transformation für Kosmetik gehört er damit zu den TOP 3 Unternehmen der deutschen Wirtschaft, der durch seine nachhaltige Vorreiterrolle den Beauty-Markt mit vielfältigen Ansätzen vorantreibt.Zertifizierte Naturkosmetik, frei von Mikroplastik, ohne Tierversuche und ohne umweltbelastende Inhaltsstoffe - das sind nur einige der Gründe, wieso die 140 Juro:innen den Naturkosmetikhersteller aus der Region Hannover zum Finalisten bei Europas wichtigsten Nachhaltigkeitswettbewerb in der Kategorie Kosmetik gekürt haben. Schon seit der Gründung vor mehr als 35 Jahren ist das Unternehmen ein Pionier der Naturkosmetik und hat bei der Produktentwicklung immer das Wohl von Umwelt, Mensch und Tier berücksichtigt. Beim Anbau und Bezug von Rohstoffen bietet Laverana die nachhaltigere Lösung mit der Verwendung von natürlichen, möglichst veganen oder Bio-Inhaltsstoffen, achtet auf lokale Biodiversität und faire Entlohnung. Der Naturkosmetikhersteller verbessert die Ökobilanz von Seifen, Cremes und Shampoos und verpackt möglichst nachhaltig. Gleichzeitig werden die üblichen Rollenbilder der Schönheit hinterfragt, die natürliche Schönheit thematisiert und Diversität sowie ein positives - nachhaltigeres - Lebens- und Körpergefühl fokussiert.Dr. Phillip Haase: "Im Sinne einer nachhaltigeren Zukunft gestalten wir seit über 35 Jahren maßgeblich die Kategorie Naturkosmetik mit unseren Produkten. Damit ebnen wir den Weg für nachhaltigeren Konsum, durch den wir mit ressourcenschonender Herstellung oder nachhaltigeren Verpackungen mit besonders hohem Recyclinganteil den Carbon Footprint genauso positiv beeinflussen wie den Lebenszyklus eines Produktes. Umweltschädliche Dinge lassen wir schon immer weg und bieten damit Naturkosmetik, die gut für die Haut und die Umwelt ist."Der 16. DNP der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. prämiert erstmals die Vorreiter der Nachhaltigkeit in 100 Branchen der deutschen Wirtschaft und damit auch für den Bereich Kosmetik. Partner sind u.a. der DIHK und das Bundesumweltministerium.Über den DNP:Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Der neue Wettbewerb basiert auf der bisher umfassendsten KI-unterstützten Recherche öffentlich verfügbarer Daten zur Nachhaltigkeit, die vom dem Berliner Start-up score4more auf Basis öffentlich zugänglicher Daten ermittelt wurden. Jurys wiederum entscheiden. DNP2024Pressekontakt:Sabine Kästner, Presse und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.de (Nachhaltigkeit) oder presse@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067283/100912315