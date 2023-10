Den Bosch, Niederlande (ots/PRNewswire) -My Jewellery, ein von Frauen geführtes Familienunternehmen, das sich auf Schmuck, Mode und Accessoires spezialisiert hat, und Geek+, der weltweit führende Anbieter von mobiler Robotik für die Auftragsabwicklung, setzen gemeinsam auf die Zukunft der Lagerautomatisierung und installieren die preisgekrönte RoboShuttle-Lösung.My Jewellery ist davon überzeugt, dass ein gutes Arbeitsumfeld die Mitarbeiter dazu inspiriert, mit Begeisterung ihre Arbeit zu verrichten. Aus diesem Grund wird das Lager von nun an mit den innovativsten und ergonomischsten 22 RoboShuttle-Systemen und 66 P40-Kommissionierlösungen betrieben. Dieses neue System maximiert den Platz und reduziert die von den Mitarbeitern im Lager zurückgelegten Meter, wodurch sich die Ergonomie des Arbeitsplatzes verbessert. Darüber hinaus kann sich My Jewellery damit sowohl an den B2B- als auch an den B2C-Betrieb anpassen, ein weiterer wichtiger Faktor bei der Entwicklung dieser AMR-Lösung."Unser Geschäft basiert auf qualitativ hochwertigen Produkten, aber das können wir nur aufrechterhalten, wenn wir auch weiterhin über Verbesserungen für unseren Planeten, unsere Mitarbeiter und unsere Produkte nachdenken", sagt die Gründerin von My Jewellery, Sharon Hilgers. "Nachhaltige Lösungen wie diese, die von unserem Partner Geek+ installiert wurde, ermöglichen es uns, den Schmuck schnell und effizient an unsere Kunden zu liefern und gleichzeitig Energie zu sparen und das Lager zu einem sichereren Arbeitsplatz zu machen".In der Modebranche gilt die Automatisierung als wichtiger Faktor in der Lieferkette, zum Teil wegen ihrer Vorteile in Bezug auf die Nachhaltigkeit, aber auch, weil AMR-Lösungen der Branche erwiesenermaßen bei der Lösung einiger ihrer größten Probleme helfen, vor allem bei der Retourenabwicklung, der Effizienz der Kommissionierung und der Liefergeschwindigkeit."Wir bei Geek+ sind bestrebt, die Ziele unserer Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit und Geschäftsabläufe zu erfüllen und unser Projekt mit My Jewellery ist ein hervorragendes Beispiel dafür", bestätigt Jan Jangbloets, Vertriebsleiter von Geek+ EMEA. "Es ist wichtig hervorzuheben, dass dies das erste Automatisierungsprojekt ist, das My Jewellery in seinem Lager umsetzt und für Geek+ ist es ein Privileg, diese technologische Transformation zu leiten".Informationen zu Geek+Geek+ ist ein weltweit führender Anbieter von Roboterlösungen für die Logistik. Wir entwickeln autonome mobile Roboter (AMR) -Lösungen, um eine flexible, zuverlässige und hocheffiziente Automatisierung für Lagerhäuser und Lieferkettenmanagement zu realisieren. Geek+ genießt das Vertrauen von mehr als 700 weltweit führenden Unternehmen der Branche und ist als Weltmarktführer für autonome mobile Roboter anerkannt. Geek+ wurde 2015 gegründet und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter mit Niederlassungen in den folgenden Ländern: Vereinigte Staaten, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Japan, Südkorea, Festlandchina, Hongkong SAR und Singapur.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.geekplus.com/Informationen zu My JewelleryMy Jewellery entstand aus einer Leidenschaft für Schmuck und in den letzten 11 Jahren hat sich die Marke zu einem der führenden E-Commerce-Unternehmen in der Modebranche in den Niederlanden entwickelt, wobei das ganze Jahr über ein Hauch von Sommer in der DNA der Marke verankert ist. My Jewellery liegt immer im Trend und hat das Ziel, in jeder Saison hochwertige und einzigartige Produkte zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt zu bringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2243231/Geekplus_Europe.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2014500/Geek_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2245408/Myjewellery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/my-jewellery-setzt-auf-die-zukunft-der-lagerautomatisierung-mit-der-innovativen-roboshuttle-losung-von-geek-301954655.htmlPressekontakt:Christian Borrmann,Marketingleiter EMEA christian.borrmann@geekplus.com Tel.: +49 1725123167Original-Content von: Geekplus Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172061/5624259