Marrakech, Morocco (ots/PRNewswire) -Die Zusammenarbeit mit der internationalen Entwicklungs- und Hilfsorganisation Human Appeal ermöglicht lebensnotwendige Stromversorgung in den zerstörten Bergregionen.Über 2.800 Tote, weit mehr Verletzte und unzählige zerstörte Dörfer, Gebäude und Straßen sind die traurige Bilanz des mit einer Stärke von 6,8 verheerendsten Erdbebens der letzten 100 Jahre in Marokko. Nach der Soforthilfe und den errichteten Notunterkünften geht es nun darum, möglichst unbürokratisch Unterstützung für den Alltag der Menschen und den Wiederaufbau vor dem Winter zu leisten. Strom ist dabei ein wichtiger Baustein. Deshalb unterstützt Jackery Hilfsorganisationen und die Bevölkerung mit Powerstations und Solargeneratoren - gerade in den entlegenen Gebieten des Atlasgebirges, wo viele kleine Zeltlager entstanden sind. Damit die Hilfe effizient und schnell dort ankommt, wo sie gebraucht wird, kooperiert das führende amerikanische Unternehmen für Solargeneratoren mit der Wohltätigkeitsorganisation Human Appeal, einer internationalen Entwicklungs- und Hilfsorganisation, die die Hilfsmaßnahmen vor Ort koordiniert.Human Appeal setzt sich seit über 30 Jahren dafür ein, Menschen in Not zu helfen und die Armut in mehr als 20 Ländern weltweit zu bekämpfen. Dabei ist es der internationale Wohltätigkeitsorganisation gelungen, die am stärksten betroffenen Gebiete im Süden von Marrakesch in weniger als 24 Stunden nach dem Erdbeben zu erreichen und mit der Bereitstellung humanitärer Hilfe sowie der Konzeption und Umsetzung mittel- und langfristiger Projekte zu beginnen. "Eine nachhaltige und kontinuierliche Stromversorgung ist entscheidend, um unsere Ziele - den betroffenen Familien eine sichere Unterkunft zu bieten und die medizinische sowie schulische Infrastruktur wieder aufzubauen - zu erreichen", sagt Mohamed Dahabi, Direktor von Human Appeal Spanien."Die Nachrichten und Bilder aus Marokko haben uns erschüttert, daher war die Entscheidung, konkrete Hilfe zu priorisieren, schnell getroffen. Strom ist ein entscheidender Faktor bei der Bewältigung der humanitären Herausforderungen und der Wiederherstellung eines halbwegs normalen Alltags. Als führender Anbieter von mobilen Energielösungen liegt es auf der Hand, Stromstationen und Solargeneratoren zur Verfügung zu stellen", sagt Ricky Ma, Head of EMEA Jackery. "In dieser sonnenreichen Region sind flexible Solarmodule und Solargeneratoren eine konkrete Hilfe, um Menschen auch in entlegenen Gebieten schnell und zuverlässig mit Energie zu versorgen. Unsere Partnerschaft mit Human Appeal stellt sicher, dass unsere Hilfe direkt dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, den Menschen in dieser schwierigen Zeit Hoffnung und Unterstützung zu geben."Mit seinem Programm "Jackery Cares" unterstützt das Unternehmen auf vielfältige Weise Menschen, die Hilfe bedürfen. Als Partner diverser Hilfsorganisationen, darunter die globale Nichtregierungsorganisation für humanitäre Hilfe und Entwicklung IRC (International Rescue Committee), setzt Jackery sich mit Spenden und der Bereitstellung von Solarstromlösungen weltweit für Menschen in Not ein.