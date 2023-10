Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Auch am Donnerstag ging es für die Aktie von Tupperware massiv aufwärts. Der Titel gewann immerhin mehr als 18 % gleich in den Morgenstunden. Das ist ein enormer Gewinn, der wiederum zeigt, was auch in den Tagen zuvor noch sichtbar war: Die Aktie ist in einem Megatrend - oder ist es reine Spekulation? Tupperware hat bereits am Dienstag einen Aufschlag von 29 % geschafft. Am Mittwoch dann ging es für den Titel um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...