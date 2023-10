Hamburg (ots) -Die PAN AMP AG erhält Forschungszulagen für innovative Entwicklungsprojekte und das BSFZ-Siegel für eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung.Im Jahr 2019 wurde mit der sogenannten "Forschungszulage" eine neue Forschungs- und Entwicklungsförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ins Leben gerufen, in deren Rahmen die PAN AMP AG erfolgreich Entwicklungsprojekte einreichen konnte.Forschungszulagen wurden für die innovative Entwicklung einer Cyberforensik/ -interventionsplattform bewilligt, welche in potentiell korrumpierter Umgebung sicher gekapselte Datenübertragungen, Kommunikationen und Gerätezugriffe ermöglicht. Hierzu wird ein neuartiger "Power-Token" entwickelt, der auf sämtlichen gängigen Websprachen für eine Browser-basierte, plattformunabhängige Ansteuerung von Geräten (Mikrophone, Kameras, etc.) bis zur OS-Ebene sicheres Übertragen (u.a. abhörsicher) ermöglicht.Mit diesem und weiteren Entwicklungsprojekten schaffen wir einen starken Mehrwert für unsere Kunden und Partner und behaupten unsere Position als innovativer Hersteller von IT-Sicherheitslösungen. Wir freuen uns, dass der PAN AMP AG das offizielle BSFZ-Siegel zugesprochen wurde.Pressekontakt:PAN AMP AGHamburger Str. 1122083 HamburgInternet: panamp.deTelefon: +49 [0]40 553002-0Original-Content von: PAN AMP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31605/5624364