Köln (ots) -Große Radiomomente, spannende Gespräche, unvergessene Highlights aus dem Archiv: Der WDR widmet dem 100-jährigen Jubiläum des Radios in Deutschland zwei Wochen lang ein Sonderprogramm auf allen Ausspielwegen. Vom 14. Oktober bis zum Stichtag am 29. Oktober geht es im Radio, im Fernsehen und in der Mediathek um die Bedeutung des Radios gestern, heute und morgen. Zu hören - und zu sehen - sind außerdem historische Aufnahmen mit beliebten Stimmen aus dem Westen.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Ein besonderer Radiomoment, an den ich mich immer gern erinnere: als der 1. FC Köln 1978 das Double gewann. Ich stand am letzten Spieltag der damaligen Saison mit meinen Freunden selbst auf dem Bolzplatz und parallel lief die Übertragung im Radio, in die wir immer wieder am Spielfeldrand reingehört haben. Was ein Showdown - und wir gefühlt mittendrin! Und genau das ist es, was die Faszination des Radios als Live-Medium ausmacht: Es verbindet die Menschen wie kaum ein anderes Medium, ist Alltagsbegleiter und bietet Sternstunden zugleich."Specials zum JubiläumNeben zahlreichen Einzelbeiträgen präsentiert der WDR im Rahmen des Jubiläumsprogramms auch diverse Specials, dazu gehören unter anderem:- Die "WDR 5 Radioshow" mit Axel Naumer (21. Oktober ab 15:04 Uhr) zu "100 Jahre Radio, 100 Jahre O-Töne - gedreht durch die Satire-Maschine": mit den schönsten Pannen, Versprechern und Leitungsproblemen - und Erinnerungen an die große Zeit, als Hörspiele noch Straßenfeger waren und sogar mal eine Massenpanik auslösten. Mit dabei sind unter anderem die Kabarettistin und Opernsängerin Fee Brembeck, Parodistin Antonia von Romatowski, Comedy-Legende Tom Gerhardt und WDR-Journalist Ralph Erdenberger.- "WDR 3 Forum" mit Michael Köhler (22. Oktober ab 18:04 Uhr) zu "Zukunft des Radios - Radio der Zukunft": 100 Jahre Radio, das sind 100 Jahre Wandel. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Eine Diskussionsrunde mit Podcast-Expertin Ina Tenz, Mona Rübsamen, Geschäftsführerin des Sendernetzwerks Flux FM, Prof. Dr. Detlef Schoder von der Universität zu Köln und Dennis Horn, neuer Leiter der 1LIVE Audio-Unit.Ein Gesamtüberblick aller WDR-Angebote ist auch online abzurufen unter:https://www1.wdr.de/kultur/hundert-jahre-radio/radio-jubilaeum-uebersicht-100.htmlWeitere Highlights gibt es auch in der ARD Audiothek und Mediathek, auf ARD Kultur, im Deutschlandradio, im Ersten und in den Dritten Programmen der ARD.