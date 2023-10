Tel Aviv - Der erste vom Auswärtigen Amt beauftragte Sonderflieger der Lufthansa zur Evakuierung deutscher Staatsbürger ist am Donnerstag in Tel Aviv mit Ziel Frankfurt gestartet. An Bord sollen sich 372 deutsche Staatsangehörige befinden, teilte das Ministerium mit.



Es ist der erste von drei Fliegern, die am Donnerstag starten sollen. Zusätzlich wurde für Donnerstagnachmittag eine Fähre nach Zypern organisiert. Deutsche Staatsangehörige wurden laut Auswärtigem Amt über das sogenannte Elefand-System über die Möglichkeiten informiert. Alle ausreisewilligen Deutschen werden das Land aber wohl noch nicht verlassen können, da es zuletzt hieß, dass sich etwa 5.000 Personen auf der Krisenvorsorgeliste registrieren lassen haben.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken