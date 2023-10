Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 42/23Dienstag, 17.10.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:5.10 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensDie Alpen5.55 Terra X-6.40 Faszination Erde - mit Dirk SteffensSpatzenhirne und Intelligenzbestien(vom 29.10.2022)Deutschland 2022Mittwoch, 18.10.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.40 Diese DrombuschsSpiel mit dem Feuer(ZDF 19.7.1998)7.40 Die KüchenschlachtAlexander Kumptner sucht den Spitzenkoch(ZDF 09.10.2019)8.20 Stadt, Land, Lecker(vom 24.2.2020)9.05 Löwenzahn ClassicsPeters Stimme wird gestimmt(ZDF 25.4.2004)9.30 Löwenzahn ClassicsPeter beißt zu(ZDF 9.5.2004)9.55 Duell der Gartenprofis(vom 13.6.2022)10.40 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 1.10.2019)11.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 12.10.2021)12.25 Death in ParadiseMord aus der Vergangenheit(vom 29.3.2019)13.15 Death in ParadiseDer Tote im Bus(vom 27.9.2019)14.10 The RookieVom Guten, Schlechten und Hässlichen(vom 10.1.2020)14.50 The RookieDer Tausch(vom 10.1.2020)15.30 The RookieJagdfieber(vom 17.1.2020)16.10 The RookieDer Fall des Falken(vom 17.1.2020)16.55 Death in ParadiseMord aus der Vergangenheit(von 12.20 Uhr)(Die Sendungen "Terra Xpress" und "Dinge erklärt - Kurzgesagt" entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5624464