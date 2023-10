Höhepunkte

- 2,5 Mrd. $ NPV nach Steuern8% und IRR von 17,1 %; Steigerung auf 2,6 Mrd. $ NPV nach Steuern8% und IRR von 18,3 % mit geplanten Steuergutschriften für Carbon Capture & Storage

- Crawford ist die weltweit 2 größte Nickelreserve und 2 größte Ressource[1] . Ursprüngliche Mineralreserve von 1,7 Milliarden Tonnen Erz mit einem Nickelgehalt von 0,22 %.

- Produktion von 1,6 Millionen Tonnen Nickel, 24 kt Kobalt, 490 koz Palladium und Platin, 58 Millionen Tonnen Eisen und 2,8 Millionen Tonnen Chrom während der 41-jährigen Projektlaufzeit

- Jährliches EBITDA von $811 Millionen, freier Cashflow (FCF) von $546 Millionen und 48 ktpa Nickelproduktion während der 27-jährigen Spitzenzeit

- Eine der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas mit 1,5 Mtpa Kohlenstoff, der während der 27-jährigen Spitzenzeit gebunden und gespeichert wurde

- Crawford trägt netto negativ zum globalen CO2 Fußabdruck bei - mit 30 Tonnen Kohlenstoffabscheidungs- und -speicherkapazität pro Tonne Nickel, die nach Berücksichtigung des Projektfußabdrucks verbleiben

(Alle Beträge in US Dollar, sofern nicht anders angegeben)

TORONTO, 12. Oktober 2023 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV:CNC) (OTCQX:CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - gab heute die Ergebnisse der bankfähigen Machbarkeitsstudie ("BFS") für sein innovatives und zu 100 % unternehmenseigenes Nickelsulfidprojekt Crawford ("Crawford") bekannt, die eine deutlich verbesserte Wirtschaftlichkeit gegenüber der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsanalyse ("PEA") bestätigen, mit einem Kapitalwert nach Steuern8% von 2,5 Milliarden $ und einem IRR von 17,1 %. Die BFS wurde von Ausenco Engineering Canada Inc. ("Ausenco") in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 ("NI 43-101") erstellt.

Crawford in Timmins, Ontario, Kanada, ist das zweitgrößte Nickelvorkommen der Welt1. Sobald es in Produktion ist, wird es voraussichtlich auch eine der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas werden und während der Projektlaufzeit einen negativen Nettobeitrag zum CO2 leisten.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Diese bankfähige Machbarkeitsstudie ist ein bedeutender Meilenstein für Crawford und ein großer Schritt nach vorn, um den Wert unseres Timmins Nickel District und sein Potenzial zur Verankerung eines Zero Carbon Industrial Cluster in der Region Timmins-Cochrane zu demonstrieren. Crawford ist bereit, durch die groß angelegte Produktion von kritischen Mineralien, einschließlich Nickel und Kobalt, eine führende Rolle bei der Energiewende einzunehmen und wird voraussichtlich der einzige nordamerikanische Produzent von Chrom[2] werden, während es gleichzeitig die Klimaziele Kanadas durch die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff im industriellen Maßstab unterstützt."

Herr Selby fuhr fort: "Ich bin sehr stolz auf unser Team, das diesen Meilenstein in sehr kurzer Zeit erreicht hat. Noch vor vier Jahren hatte Crawford nur fünf Bohrlöcher. Heute sind wir der Meinung, dass es sich um ein Weltklasseprojekt mit einer enormen Dynamik handelt. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf unsere nächsten Meilensteine, nämlich den Erhalt von Genehmigungen, die Entwicklung eines Finanzierungspakets und die Entscheidung über die Produktion bis Mitte 2025, mit dem Ziel der ersten Produktion bis Ende 2027."

Crawford 2023 BFS Highlights

- Robuste Wirtschaft

Nettogegenwartswert nach Steuern von 2,5 Mrd. USD8% und IRR von 17,1 %; Erhöhung auf 2,6 Mrd. USD8% und IRR von 18,3 % mit prognostizierten Steuergutschriften für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung

- Große anfängliche Mineralreserve, die durch eine wesentlich größere Mineralressource verankert ist

- Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 3,8 Millionen Tonnen Nickel aus 1,7 Milliarden Tonnen Erz mit einem Nickelgehalt von 0,22 % machen Crawford zur weltweit 2. größten Nickelreserve[3] . Die Reserven sind in einer gemessenen und angezeigten Ressource enthalten, die um 74 % (im Vergleich zur Ressourcenschätzung von 2022) auf 6,0 Millionen Tonnen gestiegen ist. Mit zusätzlichen abgeleiteten Mineralressourcen von 3,7 Millionen Tonnen Nickel ist Crawford die weltweit 2. Größte Nickelressource3.

- Großer Maßstab, niedrige Kosten, lange Lebensdauer

Jährliche durchschnittliche Nickelproduktion von 83 Millionen Pfund (38k Tonnen) über eine Lebensdauer von 41 Jahren, mit einer Produktion von 48 ktpa Nickel, 0,8 ktpa Kobalt, 13 koz Palladium und Platin, 1,6 Mtpa Eisen und 76 ktpa Chrom über einen 27-jährigen Spitzenzeitraum

Die Netto-C1-Cash-Kosten für die gesamte Lebensdauer der Mine von $ 0,39/lb Nickel (auf Nebenproduktbasis) platzieren Crawford im ersten Quartil der Kostenkurve3. Die Netto-AISC-Kosten auf Nebenproduktbasis liegen bei 1,21 $/lb Nickel.

Die prognostizierten Einnahmen belaufen sich auf mehr als 48 Mrd. USD, d. h. mehr als 1 Mrd. USD pro Jahr während der Projektlaufzeit.

- Signifikante Verbesserung der Ausbeute gegenüber der PEA:

Nickel: 10%ige Verbesserung der Lebensdauer der Mine (41% gegenüber 37% in der PEA) und eine 23%ige Verbesserung in Phase I/Phase II im Vergleich zur PEA (46% gegenüber 37% in der PEA)

Verbesserung der Ausbeute während der Lebensdauer der Mine für Eisen: 46%, Kobalt: 38% und Chrom: 5%.

- Erhebliche Gewinne und freier Cashflow

Prognostiziertes jährliches EBITDA von 810 Mio. $ und FCF von 540 Mio. $ in der Spitzenzeit, jährliches EBITDA von 667 Mio. $ und FCF von 431 Mio. $ während der Projektlaufzeit

- Minimierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks

Minimaler Kohlenstoff-Fußabdruck von 4,8 Tonnen CO2 / Tonne Nickel in Konzentrat, 2,3 Tonnen CO2 / Tonne Nickeläquivalent[4] ("NiEq"); größtenteils aufgrund der elektrisch betriebenen Bergbauflotte, einschließlich der Lkw mit Laufkatzenunterstützung, die den Dieselverbrauch im Vergleich zu dieselbetriebenen Geräten voraussichtlich um über 40 % reduzieren .

Die Umsetzung des unternehmenseigenen IPT-Karbonisierungsverfahrens (In-Process Tailings) wird voraussichtlich die Abscheidung und Speicherung von 1,5 Millionen Tonnen CO2 jährlich während der 27-jährigen Spitzenzeit ermöglichen, wovon der Großteil an Dritte verkauft werden soll.

Voraussichtlicher negativer Netto-Kohlenstoff-Fußabdruck durch Kohlenstoffabscheidung und -speicherung von 30 Tonnen CO 2 / Tonne Nickel nach Berücksichtigung des Projekt-Fußabdrucks

Crawford BFS Zusammenfassung

Crawford wird ein konventioneller Tagebau-/Mühlenbetrieb sein, der in zwei Phasen errichtet wird. Die erste Phase, die 1,9 Mrd. $ kosten wird, wird einen Mühlendurchsatz von 60 ktpd haben. Die zweite Phase, deren Inbetriebnahme für das vierte Jahr nach 24 Monaten Bauzeit geplant ist, , wird den Mühlendurchsatz auf 120 ktpd verdoppeln und 1,6 Mrd. $ kosten. Die dritte Phase erfolgt, nachdem die Gruben im Jahr 30 erschöpft sind und der Mühlendurchsatz von 120 ktpd aus auf Halde gelagertem minderwertigem Erz erreicht wird.

Crawford Ergebnisse der bankfähigen Durchführbarkeitsstudie

Detailliertere Informationen zur Jahresproduktion und zu den Kosten finden Sie unter dem folgenden Link. Die Wirtschaftlichkeit des Base Case beinhaltet den Critical Minerals Investment Tax Credit (ITC), der während der Präsentation des Bundeshaushalts 2023 vorgestellt wurde. Es wird davon ausgegangen, dass Crawford auch für die ITC für Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) in Frage kommt, doch wird dies als Möglichkeit berücksichtigt, bis die Genehmigung für den Erhalt der Gutschrift erteilt wurde.

Die Projektrenditen nach Steuern sind solide: 2,5 Mrd. USD NPV8% und 17,1 % IRR; sie steigen auf 2,6 Mrd. USD NPV8% und 18,3 % IRR mit den prognostizierten Steuergutschriften für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Die Gesamtamortisation beträgt 5,6 Jahre und der Spitzenkapitalbedarf für den Bau beider Phasen liegt bei 1,7 Mrd. USD, was aufgrund der Einbeziehung der ITC für kritische Mineralien unter der ursprünglichen Schätzung der Kapitalkosten von 1,9 Mrd. USD liegt. Es wird erwartet, dass die staatlichen Steuergutschriften für das Szenario, das sowohl die Steuergutschriften für kritische Mineralien als auch die erwarteten Steuergutschriften für die Kohlenstoffabscheidung einschließt, über die Projektlaufzeit mehr als 1 Mrd. USD betragen werden.

Bergbau

Crawford wird zwei getrennte Tagebaugruben abbauen, die ungefähr die gleiche Menge an Erz enthalten. Die Produktionsraten der Mine wurden von der Mühle entkoppelt, was zu einer 30-jährigen Lebensdauer der Mine im Vergleich zu 41 Jahren für das Gesamtprojekt führt. Die Aufhaldung von Erz mit niedrigerem Gehalt verursacht zwar anfängliche Kosten, doch die wirtschaftlichen Auswirkungen werden voraussichtlich durch die Aufbereitung von Erz mit höherem Gehalt in den ersten Jahren und die Beschleunigung des Cashflows mehr als ausgeglichen werden. Diese Strategie ermöglicht auch die Ablagerung von Abraum in der Grube, nachdem die erste Grube im Jahr 17 erschöpft ist. Über die gesamte Lebensdauer des Projekts werden 61 % der gesamten Abraumproduktion in der Grube aufgestaut, wodurch die Auswirkungen auf die Oberfläche und die Umwelt von Crawford erheblich reduziert und gleichzeitig die Kosten für die Aufstauung gesenkt werden.

Etwa 89 % des abgebauten Materials wird aus Gestein bestehen, das gebohrt und gesprengt wird, bevor es mit elektrisch betriebenen Seilbaggern oder großen Hydraulikbaggern auf 290-Tonnen-Lkw mit Laufkatzenunterstützung verladen wird. Mehr als 70 % der bergauf gerichteten Transporte dieser Flotte werden mit Laufkatzen durchgeführt, wodurch der Dieselverbrauch um etwa 1,5 Mrd. Liter gesenkt wird, während die Flotte durch höhere Geschwindigkeiten um 12 Einheiten reduziert wird. Bei dem verbleibenden Material handelt es sich um Abraum, der nicht gebohrt und gesprengt werden muss und der mit einer gemischten Flotte kleinerer Geräte verladen und transportiert werden soll.

Mineralienverarbeitung

Der Konzentrator wird das Erz mit einem herkömmlichen Mahlkreislauf verarbeiten. Zu den Arbeitsschritten gehören Zerkleinern, halbautogenes Mahlen und Mahlen in einer Kugelmühle, Entkalkung, Nickelflotation, Magnetabscheidung der Flotationsrückstände und Kohlenstoffspeicherung mit der unternehmenseigenen IPT-Karbonisierungstechnologie. Das BFS-Flow-Sheet wurde im Vergleich zur PEA optimiert und soll zu einer verbesserten Gewinnung aller Basismetalle, zu verbesserten Konzentratgehalten sowie zu einer groß angelegten Kohlenstoffspeicherung führen.

Vergleich der wichtigsten Metriken für BFS und PEA

Crawford wird zwei Konzentrate mit folgenden durchschnittlichen Konzentratgehalten über die gesamte Lebensdauer der Mine produzieren:

- Nickel-Konzentrat: 34% Nickel, 0,7% Kobalt und 4,1 g/t Palladium und Platin kombiniert

- Eisenerzkonzentrat: 55% Eisen, 0,3% Nickel, 2,6% Chrom

Es wird davon ausgegangen, dass das Nickelkonzentrat das hochwertigste Konzentrat auf dem Weltmarkt ist und daher ein breites Spektrum an potenziellen Märkten hat, einschließlich des Edelstahl- und des Batteriemetallsektors. Das Eisenerzkonzentrat enthält drei der wichtigsten Bestandteile für den Markt für rostfreien und legierten Stahl der 300er-Reihe und dürfte sich als direktes Einsatzmaterial für die nordamerikanische Produktion dieses Produkts eignen.

IPT Karbonisierung

Crawford und die anderen Grundstücke des Unternehmens im Nickeldistrikt Timmins befinden sich in ultramafischem Gestein, das Mineralien wie Brucit enthält, die auf natürliche Weise CO2 absorbieren und binden. Canada Nickel hat das neuartige IPT-Karbonisierungsverfahren entwickelt, bei dem eine konzentrierte CO2 -Quelle für einen kurzen Zeitraum in die beim Mahlen anfallenden Abgänge injiziert wird. Dieses einfache Verfahren speichert CO2 chemisch in den Rückständen, während sie sich noch im Verarbeitungskreislauf befinden, und nicht erst, nachdem sie endgültig abgelagert wurden. Das bereits bestehende Interesse mehrerer großer multinationaler Unternehmen, die nach Lösungen für die Kohlenstoffspeicherung suchen, untermauert die Überzeugung des Unternehmens, dass dieses Verfahren ein effektiver Ansatz für die Kohlenstoffspeicherung sein dürfte, der die Anforderungen von Environment and Climate Change Canada erfüllen würde, um dem Unternehmen die Nutzung des CCUS ITC zu ermöglichen.

Standort und Infrastruktur

Crawford befindet sich in einem etablierten Bergbaucamp, etwa 40 Kilometer nördlich von Timmins. Das Projekt hat somit Zugang zu einer Infrastruktur, die im Laufe des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Energie, Wasser, Ausrüstung, Logistik und qualifizierte Arbeitskräfte.

Crawford wird einen Anschluss an das Stromnetz benötigen. Canada Nickel hat eine Vereinbarung mit einem lokalen Dienstleister der First Nations, Transmission Infrastructure Partnerships 1 (TIP1)[5] , geschlossen, der für die Kosten, die Ausführung der Arbeiten und die Wartung der Stromleitungen verantwortlich sein wird. Diese Kosten werden von Crawford über einen Zeitraum von 25 Jahren zurückerstattet.

Weitere infrastrukturelle Anforderungen sind Teil des Projektumfangs, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit der Neutrassierung des Highway 655 und einer 500-kV-Stromleitung, die derzeit das Grundstück durchqueren. Die Neutrassierung wird insgesamt etwa 27,5 Kilometer lang sein. Ein Teil dieser Strecke wird mit einem neuen Schienenstrang ausgestattet, der die Anlieferung von Verbrauchsmaterialien nach Crawford und den Versand von Konzentraten von dort aus erleichtern wird.

Bodenschätze

Crawfords gemessene und angezeigte Ressourcen mit Stichtag 31. August 2023 sind seit der letzten Ressourcenaktualisierung im Mai 2022 um 74 % gestiegen (Mineralressourcen sind einschließlich Reserven).

Die Mineralressourcen haben ein Gültigkeitsdatum bis zum 31. August 2023. Scott Jobin-Bevans, der zum Zeitpunkt der Erstellung der Schätzung bei Caracle Creek International Consulting Inc. beschäftigt war, ist die qualifizierte Person, die für die Mineralressourcenschätzung verantwortlich ist. Mineralressourcen sind in den Mineralreserven enthalten. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die Mineralressourcen sind in einer Lerchs-Grossmann-Grubenhülle enthalten, wobei Preise von 20.000 $/t Nickel, 48.500 $/t Kobalt, 1350 $/oz Palladium, 1.150 $/oz Platin, 290 $/t Eisen (entspricht 80 $/t Eisenerz) und 2.290 $/t Chrom zugrunde gelegt wurden; die metallurgische Gewinnung basiert auf Testarbeiten, die Tagebaukosten liegen zwischen 1.35 - 3,17 C$/t, je nach Tiefe und Größe der Ausrüstung, Mühlen- und Verwaltungskosten von 7,54 C$/t und Lizenzgebühren von 4,1 % der NSR. Der QP sind keine Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, sozioökonomischen, Marketing-, politischen oder sonstigen relevanten Probleme bekannt, die diese Mineralressourcenschätzung möglicherweise beeinflussen könnten.

Mineralische Reserven

Die Mineralreserven sind in einem technischen Grubendesign enthalten, das auf einem Lerchs-Grossmann (LG)-Grubenoptimierungslauf mit einem Erlösfaktor (RF) von 65% der Basispreise basiert, d.h. 13.650 $/t Ni, 26.000 $/t Co, 58 $/t Eisenerz, 2.500 $/t Cr, 878 $/oz Pd und 748 $/oz Pt. Die Mineralreserven beinhalten eine ungeplante Verwässerung von 0,4%.

Erklärung zu den Mineralreserven (Stichtag 31. August 2023)

Die Schätzung der Mineralreserven wurde gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM, 2014) von QP Dave Penswick, P.Eng. erstellt, der ein unabhängiger Berater ist. Die Mineralreserven sind in den gemeldeten Mineralressourcen enthalten. Die Mineralreserven sind in einer Lerchs-Grossmann-Grubenhülle enthalten, wobei Preise von 15.650 $/t Nickel, 26.000 $/t Kobalt, 878 $/oz Palladium, 748 $/oz Platin, 211 $/t Eisen (entspricht einem Eisenerzpreis von 58 $/t) und 2.500 $/t Chrom zugrunde gelegt werden; die metallurgische Ausbeute basiert auf Testarbeiten, die Tagebaukosten liegen zwischen 1 C$.35 - 3,17 C$/t abgebaut, je nach Tiefe und Größe der Ausrüstung, Mühlen- und Verwaltungskosten von 7,54 C$/t gefräst und Lizenzgebühren von 4,1 % der NSR. Der QP sind keine Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, sozioökonomischen, Marketing-, politischen oder sonstigen relevanten Probleme bekannt, die diese Mineralressourcenschätzung möglicherweise beeinflussen könnten.

Crawford ist jetzt die 2. größte Nickelreserve der Welt[6]

Kapitalkosten

Die Schätzungen der Kapitalkosten der bankfähigen Durchführbarkeitsstudie entsprechen den Standards der AACE-Klasse 3 und beinhalten eine Wachstumsrate von durchschnittlich 6 % innerhalb der direkten Schätzung der anwendbaren Bauaktivitäten. Darüber hinaus wurde für alle direkten und indirekten Posten in den beiden Projektphasen ein Sicherheitszuschlag von durchschnittlich 11 % angesetzt.

Der Kapitalvoranschlag enthält keine Eskalation oder Zinsen.

Betriebskosten

Die Betriebskosten wurden anhand eines Nullmodells entwickelt und mit bestehenden Betrieben verglichen. Crawford wird niedrige Arbeitskosten durch Größenvorteile und den Einsatz bewährter Technologien, wie z. B. den Lkw-Transport mit Trolley-Unterstützung, erreichen. Diese Technologien werden auch die Ausgaben für Kraftstoff niedrig halten. Aufgrund der niedrigen Standortkosten von Crawford wird erwartet, dass die EBITDA-Marge während der Projektlaufzeit durchschnittlich 57 % betragen wird. Es wird erwartet, dass Crawford auch in der unteren Hälfte des ersten Quartils der Netto-C1-Cash-Kosten positioniert sein wird.

Quelle: Wood Mackenzie, Nickel Cost Service Q3 2023 Daten

Langfristige Preisannahmen (reale Basis 2023)

- Ni Preis: 21.000 $/t (9,53 $/lb)

- Co Preis: $40.000/t ($18,14 / lb)

- Pd-Preis: $1.350/oz

- Pt Preis: $1.150/oz

- Eisenpreis: 325 $/t (entspricht einem Eisenerzpreis von 89 $/t)

- Chrompreis: 3.860 $/t (1,75 $/lb)

- C$:$US: $0,76

- Ölpreis: $70/bbl

Empfindlichkeiten

Die Renditen reagieren am empfindlichsten auf Schwankungen des Nickelpreises oder der Nickelgewinnung, wobei eine 10-prozentige Preisschwankung zu einer 20-prozentigen Schwankung des Kapitalwerts oder dem 2,0-fachen der Schwankung des Inputs führt. Die Renditen reagieren auch empfindlich auf die Betriebskosten, und zwar mit dem 1,4-fachen der Veränderung des Inputs. Die Renditen reagieren weniger empfindlich auf die Eisen- oder Chrompreise, mit dem 0,6-fachen bzw. 0,4-fachen der Veränderung des Inputs. Die Renditen sind relativ unempfindlich gegenüber Schwankungen des Kobaltpreises, während Schwankungen des Palladium- oder Platinpreises weniger als 0,1 % Einfluss auf den Kapitalwert haben. Die Empfindlichkeit gegenüber den Anfangsinvestitionen (0,4x Input) ist doppelt so hoch wie die der Erweiterungsinvestitionen (0,2x), was der Empfindlichkeit gegenüber den Brennstoffpreisen entspricht.

Nächste Schritte

Parallel zur Fertigstellung der BFS arbeitet Canada Nickel aktiv daran, alle erforderlichen Genehmigungen auf Bundes- und Provinzebene zu erhalten und mit seinen Beratern Scotiabank, Deutsche Bank und Cutfield Freeman bis Mitte 2025 ein Finanzierungspaket zu schnüren. Im Anschluss daran würde eine Entscheidung über den Baubeginn von Crawford mit dem Ziel der ersten Produktion bis Ende 2027 fallen. Zur Unterstützung dieses Prozesses und als Teil seiner Absicht, auf verantwortungsvolle Weise Materialien für die Energiewende zu gewinnen, wird Canada Nickel die Ergebnisse der BFS nutzen, um seine laufende innovative Engagementstrategie zu unterstützen, die sich auf die Förderung sinnvoller und produktiver Beziehungen zu seinen indigenen Partnern sowie zu den umliegenden Gemeinden konzentriert. Ein technischer Bericht zur Unterstützung der BFS wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ eingereicht werden.

Telefonkonferenz zur bankfähigen Durchführbarkeitsstudie

Canada Nickel wird heute (Donnerstag, 12. Oktober 2023) um 11:00 Uhr Eastern Time einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, um die bankfähige Machbarkeitsstudie zu diskutieren.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: Heute (Donnerstag, 12. Oktober 2023)

Uhrzeit: 11:00 Uhr ET

Teilnehmer können wie folgt am Webcast und an der Telefonkonferenz teilnehmen:

Besucher-URL: https://app.webinar.net/0Nly476d2WO

Ortsgespräche Toronto: 416-764-8688

Gebührenfreie Anrufe in Nordamerika: 888-390-0546

Gebührenfreie internationale Anrufe:

Australien: 1800076068

Deutschland: 08007240293

Schweiz: 0800312635

Südafrika: 0800994942

UK (England): 448006522435

Für diejenigen, die nicht an der Konferenz teilnehmen können, steht ein webbasiertes Archiv der Telefonkonferenz zur Verfügung, das unter der gleichen Audience-URL abgespielt werden kann, die auch für den Zugriff auf den Live-Webcast verwendet wird.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß der Definition des National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Projekts zu bewerten. Die Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar.

Die Netto-C1-Cash-Kosten sind die Summe der Betriebskosten (einschließlich aller Ausgaben im Zusammenhang mit der Abraumbeseitigung), abzüglich der Nebenproduktgutschriften aus Kobalt, Palladium, Platin, Eisen und Chrom pro Pfund zahlbaren Nickels. Netto-AISC (all in sustaining costs) sind die C1-Cash-Kosten plus Lizenzgebühren plus Sustaining Capital pro Pfund zahlbaren Nickels. Nachhaltiges Kapital und Expansionskapital sind nicht-IFRS-Kennzahlen. Unterhaltungskapital ist definiert als Kapital, das zur Aufrechterhaltung des Betriebs auf dem bestehenden Niveau erforderlich ist. Expansionskapital ist definiert als Kapitalausgaben für größere Wachstumsprojekte oder Erweiterungskapital für bedeutende Infrastrukturverbesserungen in bestehenden Betrieben. Beide Messgrößen werden von der Geschäftsleitung verwendet, um die Wirksamkeit von Investitionsprogrammen zu beurteilen.

Der NSR (Net Smelter Return) umfasst die Bruttoeinnahmen abzüglich der Raffinierungskosten. EBITDA ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, der den NSR abzüglich der Lizenzgebühren und der Betriebskosten umfasst und für die Zwecke der wirtschaftlichen Analyse davon ausgeht, dass alle Abraumkosten nach der anfänglichen Bauzeit als Aufwand verbucht werden. Der freie Cashflow entspricht dem operativen Cashflow abzüglich der Investitionsausgaben.

Vorsichtiger Hinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial von Crawford, die potenzielle Größe der Kohlenstoffspeicher und die Fähigkeit, einen negativen Netto-Kohlenstoff-Fußabdruck zu hinterlassen, der Zeitplan und die Ergebnisse der wirtschaftlichen Studien, einschließlich der BFS, die Mineralressourcenschätzungen und Mineralreservenschätzungen, die Fähigkeit, die prognostizierten wirtschaftlichen Schätzungen zu realisieren, einschließlich EBITDA, Kapitalwert, IRR, nachhaltige Gesamtkosten, freier Cashflow und C1-Cash-Kosten; Umfang, Kapitalkosten, Betriebskosten und Lebensdauer der Mine; Potenzial zur Kommerzialisierung des IPT-Karbonisierungsprozesses; Zeitplan für den Erhalt der Genehmigungen und den Beginn der Bauarbeiten und der ersten Produktion; Anspruch auf rückzahlbare kanadische Steuergutschriften; die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen; strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse; sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsbezogene Genehmigungen zu erhalten, sowie die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Störungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen und andere Interessengruppen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

#_ednref1 Quelle: Wood Mackenzie, Nickel Cost Service Q3 2023 Daten

#_ednref2 Quelle: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Chromium Januar 2023

#_ednref3 Quelle: Wood Mackenzie, Nickel Cost Service Q3 2023 Daten

#_ednref4 Nickeläquivalent unter Zugrundelegung von Preisen von 21.000 $/t Ni, 40.000 $/t Co, 1.350 $/oz Pd, 1.150 $/oz Pt, 325 $/t Fe (entspricht einem Eisenerzpreis von 89 $/t) und 3.860 $/t Cr; metallurgische Gewinnung auf der Grundlage von durchschnittlich 41 % Ni, 11 % Co, 48 % Pd, 22 % Pt, 53 % Fe, 28 % Cr.

#_ednref5 Siehe Pressemitteilung von Canada Nickel vom 16. Dezember 2020

#_ednref6 Quelle: Wood Mackenzie, Nickel Cost Service Q3 2023 Daten

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72239Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72239&tr=1



