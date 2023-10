12. Oktober 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das "Unternehmen" oder "NuGen"), ein führender Entwickler von nadelfreien Geräten zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, freut sich, die Bestellung von Herrn Ian Heynen zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 1. November 2023 bekannt zu geben.

Herr Heynen ist in der Medizintechnikbranche als leistungsstarker Führungsexperte anerkannt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung von technologieorientierten Unternehmen, einschließlich operativen Neugründungen, Sanierungsprojekten und Firmen mit überdurchschnittlichem Wachstum. Herr Heynen ist mit der Beaufsichtigung und Verwaltung der GuV-Strukturen bei nordamerikanischen und internationalen Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen bzw. Niederlassungen und Bruttoumsätzen von bis zu über 600 Millionen Dollar bestens vertraut. Er verfügt über außergewöhnliche Fachkenntnisse in der kommerziellen Umsetzung im Medizintechnikbereich und entwickelt und implementiert überzeugende Strategiepläne durch den Aufbau und die Ausrichtung der Organisation auf strategische Wachstumsziele mit Gewinnorientierung.

Vor allem war Herr Heynen maßgeblich an der Gründung und am Wachstum des Start-ups Sentinelle Medical beteiligt, wo er den multinationalen Käufer Hologic Inc. ins Boot holte. Bei Hologic Inc. bekleidete er mehrere Posten, bis er schließlich als amtierender President für die Regionen Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Kanada, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum zuständig war und ein internationales Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen und Niederlassungen leitete, das mit über 1.000 Führungskräften einen Bruttoumsatz von über 600 Millionen Dollar erwirtschaftete.

Herr Heynen hat ein CMA-MBA-Kombinationsprogramm (Graduate Gold Medalist) an der Wilfrid Laurier University in Toronto (Ontario) absolviert und kann einen Masterabschluss in technischer Chemie von der University of British Columbia in Vancouver (British Columbia) vorweisen. Darüber hinaus hat er ein Diplom als Bachelor of Applied Science im Fach technische Chemie von der University of Waterloo (Waterloo, Ontario).

Herr Heynen lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Toronto (Kanada). Seit 2017 ist er Mitglied im Board Committee der Kingsway College School.

"Ich habe die unglaubliche Chance erkannt, NuGen rasch zu einem internationalen Unternehmen aufzubauen. Meine Erfahrung und mein Know-how passen perfekt zum Firmenkonzept von NuGen und seinem Führungsteam. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau von Medizintechnikfirmen freue ich mich sehr darauf, etwas bewirken zu können und bin begeistert von den sich eröffnenden Möglichkeiten", meint Ian Heynen.

"Im Namen des Unternehmens und des Board of Directors darf ich Ian in seiner neuen Funktion als CEO von NuGen recht herzlich willkommen heißen", erklärt Executive Chairman Tony Di Benedetto. "Aufbauend auf unserem erfolgreichen Turnaround im Jahr 2023 kommen Ians Know-how und seine Bestellung gerade zum richtigen Zeitpunkt. NuGen verfügt über die wichtigsten Zutaten für einen erfolgreichen Betrieb, und Ians Branchenkenntnisse sind hier die perfekte Ergänzung."

"Gemeinsam mit dem Board darf ich Richard Buzbuzian für seinen unermüdlichen Einsatz als CEO beim Meistern der sehr großen Herausforderungen danken. Mit Blick auf die Geschäftsperiode 2023/2024 und darüber hinaus freuen wir uns schon sehr darauf, NuGen gemeinsam mit Ian zu einem der großen Medizintechnikunternehmen der Zukunft aufzubauen", fügt Di Benedetto hinzu.

Richard Buzbuzian bleibt NuGen als President und Direktor erhalten und wird sich auch weiterhin verstärkt auf die Kapitalmärkte, die Unternehmensfinanzierung und auf Anlegerinitiativen konzentrieren. Eine der zentralen Aufgaben von Herrn Heynen ist es, das Unternehmen mit seinen wachstumsorientierten Vertriebs- und Produktionskapazitäten optimal zu vermarkten und gleichzeitig die GuV-Strukturen effektiv zu verwalten.

Über NuGen

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Websites: www.insujet.com und www.nugenmd.com

Instagram: @NuGenMD

Twitter: @NuGenMD

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nugenmd/

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tony Di Benedetto

Executive Chairman

(416) 791-9399

mailto:tony@nugenmd.com

Richard Buzbuzian

President & CEO

(647) 501-3290

mailto:richard@nugenmd.com

Um ein Medieninterview mit NuGen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an:

Morna Gorman

(416) 553-1732

mailto:morna@nugenmd.com

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", Budget", "eingeplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

