Die Commerzbank-Aktie hat sich auf Monatssicht durchaus gut entwickelt. Konkret stehen mehr als sechs Prozent Wertzuwachs zu Buche, was die Papiere der zweitgrößten deutschen Privatbank auch über die beiden wichtigen Trendlinien GD50 und GD200 gehievt hat. Überdies verbreitet Finanzchefin Bettina Orlopp Optimismus. Die Qualität der Aktiva der Commerzbank (also Kredite, Darlehen) habe sich nicht verschlechtert, sagte CFO Bettina Orlopp auf einer Veranstaltung in Frankfurt, wie Bloomberg am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...